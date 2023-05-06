В Минобороны подтвердили, что оккупанты атаковали Бахмут фосфорными боеприпасами (видео)

РФ не подписывала запрет на использование фосфорных боеприпасов, поэтому в ходе вторжения в Украину уже неоднократно их использовала.

На днях Силы специальных операций показали, как выглядит Бахмут при обстреле зажигательными боеприпасами. Теперь в Минобороны Украины подтвердили, что это был фосфор. Об этом 6 мая сообщили в официальном твиттере ведомства.

"Недостаточно боеприпасов, однако достаточно фосфора. Р*шисты обстреливают неоккупированные части Бахмута зажигательными боеприпасами. Они будут гореть в аду", — написали в сообщении.

Вечером 5 мая Силы спецопераций показали, как оккупанты наносят удары по Бахмуту зажигательными боеприпасами. Отмечается, что операторы продолжают защищать город.

Чем опасны фосфорные боеприпасы?

Фосфорный боеприпас состоит из белого фосфора. После взрыва он распространяет вещество с температурой горения более 800 градусов на значительной площади. Фосфор может перестать гореть при двух условиях либо ему нужно перекрыть доступ к кислороду, либо сам фосфор в боеприпасе весь выгорит.

Для людей фосфорные боеприпасы представляют особую опасность, потому что после вдыхания такого вещества у людей фактически выжигаются легкие в радиусе до 150 метров от места взрыва. Кроме того, жидкость поражает почки, сердце и печень, если фосфор будет иметь длинный контакт с раной.

Поэтому протокол III Конвенции о конкретных видах обычного оружия запрещает фосфорные боеприпасы к применению. Однако следует отметить, что РФ не подписала этот документ.

Напомним, 15 марта российские войска обстреляли Часов Яр фосфорными бомбами. Площадь возгорания была как целое футбольное поле.

18 февраля бойцы ВСУ показали оборону Авдеевки, которую кафиры тоже обстреливают фосфором и магнием.