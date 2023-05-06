Сбросили взрывчатку с БПЛА: оккупанты убили шестерых спасателей в Херсонской области (фото)
Работники ГСЧС разминировали территорию, когда их атаковал враг. Шесть человек погибли, еще двое находятся в больнице с ранениями.
6 мая в Херсонской области во время разминирования погибли шесть спасателей, еще два человека были ранены. Об этом сообщил в соцсетях глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
"Мир должен об этом знать! Сегодня ГСЧС потеряла часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел", — написал он.
Руководитель рассказал, что погибли шесть работников ГСЧС. Еще один спасатель и фельдшер, по словам Крука, получили ранения и были госпитализированы. Также в результате удара уничтожена служебная техника.
"Террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая наших ребят, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую оккупанты плотно забросали боеприпасами. Это невозможно простить", — говорится в посте.
Крук выразил соболезнования родным и близким погибших.
Прокуратура расследует убийство и нарушение обычаев войны
Позже в Херсонской областной прокуратуре сообщили о начале досудебного расследования нарушения законов и обычаев войны со стороны врага, а также умышленного убийства.
"По предварительным данным, 6 мая 2023 года российские военные сбросили с беспилотника взрывной предмет на пиротехническую группу, работавшую вблизи населенного пункта", — написала пресс-служба ведомства.
В прокуратуре отметили, что продолжаются меры по фиксированию преступления, совершенного российскими захватчиками.
Напомним, ночью 5 мая ВС РФ атаковали Сумскую область управляемыми бомбами КАБ-500 с самолета СУ-35. Известно, что в результате атаки пострадали пять человек.
Ранее, 3 мая, в результате вражеских обстрелов в Херсоне погиб врач Александр Моргунов. Мужчина вошел в магазин, возвращаясь с работы. Он получил ранение в результате российской атаки.