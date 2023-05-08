В Пентагоне отреагировали на ликвидацию ВСУ первой в мире аэробалистической ракеты "Кинжал", – CNN

В США не сомневаются, что украинским военнослужащим удалось уничтожить Х-47, использовав американский комплекс ПВО Patriot. В Пентагоне считают это важным событием.

Украина первой в мире сбила аэробалистическую ракету "Кинжал" из ЗРК Patriot. Этот факт порадовал Пентагон, поскольку ранее возможность сбивания подобных ракет комплексами Patriot не подтверждалась на практике. Об этом сообщает CNN.

Система Patriot успешно противостоит аэробалистическим ракетам, но ее способность сбивать аэробалистические ракеты воздушного базирования по сей день была лишь в теории. Тот факт, что ракету смогли перехватить в Украине, продемонстрировал, что комплекс действительно на это способен. В Пентагоне не сомневаются в правдивости заявления Украины о сбитии российской аэробаллистической ракеты "Кинжал" с использованием комплекса ПВО Patriot и считают убытие "Кинжала" важным событием.

"Перехват, вероятно, вызвал серьезную неопределенность для России, у которой возник вопрос, есть ли у Украины средство для противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам", – говорится в материале CNN.

Напомним, что о уничтожении российской аэробаллистической ракеты "Кинжал" это в эфире телемарафона 6 мая рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, у Украины сейчас есть оружие против баллистики, которое предоставили партнеры.

"Patriot, и SAMP/T способны сбивать баллистические цели. И когда уже системы Patriot заступили на боевое дежурство, ничего не остается, как испытывать. Никогда Patriot не работал с таким типом целей, как X-47 "Кинжал", – сказал представитель Воздушных. сил.

Он добавил, что Россия позиционирует ракеты X-47 "Кинжал" как "супероружие", но не могу поверить, что ВСУ удалось сбить одну из таких.

"Рано россияне узнали об этой успешной работе, потому что не хотелось так быстро публиковать", – отметил Игнат.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 мая ВСУ впервые сбили российскую аэробаллистическую ракету "Кинжал". Дивизион ПВО поразил угрозу с помощью ЗРК Patriot.