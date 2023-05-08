Не снарядный голод: в ВСУ рассказали, в чем главная причина истерики Пригожина (видео)

По словам спикера Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, "повар Путина" понимает, что ЧВК "Вагнер" скоро придет конец из-за огромных потерь.

На бахмутском направлении у российской армии, как и у ЧВК "Вагнер", нет снарядного голода. Поведение основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и все безобразия объясняются проблемой с кадрами. Об этом в воскресенье, 7 мая, рассказал пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, украинские защитники массово уничтожают и выводят из строя наемников "вагнера", а заменить их некем.

"Верить Пригожину — значит не уважать себя. Это человек с поведением городского сумасшедшего. Он фотографируется с трупами, разговаривает с ними, разговаривает с президентом Украины, с нашим начальником штаба, с командующими фронтами, с Шойгу. Другими словами, этот человек находится в тупике, потому что взял на себя слишком много военных и политических обязательств", — обїяснил Череватый.

Спикер ВСУ отметил, что Пригожин просто неграмотен в военном деле.

"Он не понимает, что "отжать" с помощью своей ЧВК какие-то объекты в Африке или Сирии — это одно, а противостоять одной из сильнейших армий мира сегодня — это несколько другая задача", — рассказал Череватый.

По словам пресс-офицера, истории, которые он рассказывает о снарядном голоде, о "мясорубке" не имеют под собой оснований.

"Какая "мясорубка" для Вооруженных сил Украины, если для нас каждая потеря — это боль и кровавая рана в сердце, потому что там гибнут наши прекрасные люди. Но если посмотреть на сухую статистику, то иногда доходило до 1:10, и он это прекрасно знает", — подчеркнул Череватый.

Спикер отменил, что Пригожин прекрасно знает, что основная причина его истерики — это не снарядный голод, а кадровый вопрос. Череватый указал, что "вагнеровцы" получают то, "о чем мы даже не можем мечтать в количественном выражении". Наемники имеют в среднем 25 000 нарядов, из которых почти половина используется группой Пригожина.

Поэтому, по мнению Череватого, все заявления Пригожина — это просто белый шум, чтобы отвлечь от того, что он понимает, что "Вагнеру" конец.

"Тюрьмы не дают пополнять, а разрушение продолжается. Сегодня 157 человек убито и 200 ранено. Учтите, что батальону не из чего пополняться. То есть у них нет проблемы со снарядами, у них есть проблема с личным составом. А проблема с личным составом в том, что они используют экстенсивную тактику, которая просто неприменима к любой более-менее современной и более-менее профессиональной армии. Вы просто гоните группу за группой, пока не займете пару метров территории. Понятно, что такой путь ведет к концу их организации", — подытожил Сергей Череватый.

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин пожаловался на критическую нехватку боеприпасов у ЧВК "Вагнер". Он показал трупы множества бойцов, погибших за сутки, 4 мая, и выругался в адрес руководства ВС РФ: министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

7 мая Пригожин заявил, что в Минобороны России пообещали наемникам ЧВК "Вагнер" предоставить боеприпасы, а также генерала Сергея Суровикина в качестве посредника между наемниками и ведомством, а также разрешило действовать на Бахмуте на свое усмотрение.