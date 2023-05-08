"Музейные экспонаты" могут быть полезны: CNN о переброске РФ в Украину танков Т-55

Всего было выпущено более 100 000 танков Т-55, их массово экспортировали из СССР. А теперь по крайней мере часть из них расконсервируют для войны против Украины. По мнению аналитиков, это также акт отчаяния.

В РФ начали перебрасывать на фронт танки Т-54/Т-55, которые еще старше, чем Т-62. Однако они тоже могут оказаться эффективными. Об этом сообщает CNN.

Впервые танки Т-55 (на Западе не разделяют Т-54 и Т-55 и называют оба Т-55) впервые приняты на вооружение Красной армии в 1948 году. Это был первый основной боевой танк СССР без разделения на легкий, средний или тяжелый. Т-55 оказался простым и массовым танком, так как за время серийного производства изготовили более 100 000 танков. Его до сих пор используют некоторые страны Африки и Ближнего Востока. В то время когда Т-55 начали выводить из вооружения в СССР их было около 28 тысяч, их законсервировали, а не утилизировали.

В настоящее время на складе в Арсениево на Дальнем Востоке РФ видно, что Т-55 начали выводить из хранения. Бывший морпех США и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Соединенных Штатов Роб Ли говорит, что причина расконсервации Т-55 — потери танков на поле боя и неспособность производить новые машины в достаточном количестве.

"Некоторые из этих машин, вероятно, поначалу будут использоваться в тыловой части. Следовательно, не обязательно, что танки пойдут вперед, скорее они будут вести огонь на большое расстояние", — заявил Ли.

Т-55 можно прикопать на позиции, чтобы вести статическую оборону. К тому же, из-за своего возраста Т-55 не имеет сложной электроники и механизмов, поэтому армия РФ сможет их быстро усвоить. В настоящее время ВС РФ состоят по большей части из мобилизованных, отмечают в издании.

Россия окопалась в ожидании украинского наступления, потому "музейные экспонаты" по типу Т-55 могут помочь им вести оборону. По мнению Ли, успех Украины будет зависеть от способности находить слабые места в линиях обороны ВС РФ. Вместе с тем исследователь Тревор Тейлор заявил, что Т-55 является актом отчаяния РФ.

Напомним, 23 марта СМИ писали, что Т-55 в рядах ВС РФ может повысить оборонные возможности оккупантов на поле боя.

22 марта аналитики СИТ показали эшелон танков Т-55 производства 1946 года.