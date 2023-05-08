В самом сердце РФ: украинские партизаны отправились на разведку в часть Росгвардии, — Атеш (видео)

По словам партизанов, взрывов на территории РФ будет становиться только больше. Агенты "Атеш" пробрались в часть Росгвардии и военкомат на разведку.

Партизаны движения "Атеш" пробрались в самое сердце России. В частности, они отправились на разведку в часть Росгвардии. Об этом стало известно из Telegram-канала "Атеш".

"Агенты отправились на разведку в часть Росгвардии на Свободном проспекте, 2с1/2, там же располагается исследовательский институт, где разрабатывают оружие. Также мы проникли в военкомат по улице Лазо, 1", – говорится в сообщении.

В РФ все чаще можно заметить последствия действий украинских партизан.

"Каждый день в Москве, области и по всей России случаются взрывы, диверсии, головотяпство и дроны над Кремлем. Все это результат работы подпольных организаций, подобных "АТЕШ", которых с каждым днем становится все больше. Российская машина не сможет устоять против таких сил!" – заявили партизаны.

Что известно о движении "Атеш"?

"Атеш" — это военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории РФ. Его создали крымские татары и украинцы в сентябре 2022 года. За время своего существования партизаны заявляли, что провели несколько успешных операций по ликвидации российских военных в Симферополе и на территории оккупированного Крыма.

Напомним, 13 марта партизаны "Атеш" взорвали железнодорожные пути в оккупированной Херсонской области. Это должно было помешать поставкам оккупантов.

3 апреля партизаны сообщили, что российские войска строят в Евпатории новую военную базу.

Также агенты движения сопротивления "Атеш" смогли попасть на российский завод по производству боеприпасов в Липецке.