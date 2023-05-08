"Мы — абсолютно крутое государство": в ОП объяснили, зачем лишать Крым автономии (видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, какая политика ожидает Крым после деоккупации, а также объяснил, почему полуострову не нужен автономный статус.

После того, как Украина деоккупирует полуостров Крым, вероятнее всего он лишится статуса автономии. Об этом 8 мая заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для УНИАН.

Подоляк отметил, что унитарное государство потому и унитарное, что в нем никаких отдельных автономий, которые так или иначе могут стать отличной средой для возникновения сепаратистских настроений.

Советник главы ОП отметил, что федеральная конструкция России не позволяет другим регионам выйти из федеральной системы и даже проводить референдумы.

"Очевидно, что, получив автономию, ты подсознательно считаешь себя в чем-то лучше, даже подсознательно, чем другие регионы. Для унитарного государства автономия – это опасный путь, это путь в конфликтность на региональном уровне. Я не думаю что после всех "прививок", которые мы сейчас получили, нам нужно идти по такому пути", – заявил Подоляк.

Также он отметил, что нам не нужно забывать об этнических сообществах в Крыму, права которых должны быть соблюдены в полном объеме.

"Крымские татары, например, очевидно заслуживают, чтобы мы смотрели на них с большой симпатией, поскольку они потерпели много ужасов, которые происходили в Крыму в течение последних 9 лет", — отметил советник руководителя Офиса президента.

Подоляк отметил, что Украина должна быть объективна в оценке того, какую цену заплатило местное население за все этапы войны в Украине.

"Что касается украинизации — это естественный процесс. Но мне кажется, здесь нужно ставить более амбициозные задачи. Мы должны будем промоутировать украинскую культуру, которую нужно будет создавать — качественную литературу, кино, музыку, которые будут интересны глобальному рынку", — отметил он.

Именно такой путь, по мнению Подоляка, позволит Украине занять весомое место на международном уровне, поскольку Украина будет переживать ренессанс.

"Мы получили субъектность. После 30-ти лет мы доказали, что мы абсолютно крутое государство. И сейчас нам главное не скатиться до уровня — мы сидим в приемной", — подытожил он.

Напомним, в начале апреля Фокус узнавал, что происходит на территории Крыма и какие настроения у населения в ожидании украинской армии. Несмотря на то, что полуостров заполонила российская военная техника, по информации ГУР, российское руководство и военное командование постепенно покидают полуостров.

По информации Центра стратегических коммуникаций от 1 мая, взрывы во временно оккупированном Севастополе показали, что Россия не способна защищать Крым, поскольку нефтебазу в Крыму ВСУ поразили прямо под носом у 810-й бригады морской пехоты.