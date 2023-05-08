В РФ хотели уничтожить Раду "Кинжалом" в ответ на атаку БПЛА по Кремлю, – эксперт (видео)

По мнению полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, российские пропагандисты планировали выдать уничтожение Верховной Рады за "победу" к 9 мая.

В Российской Федерации намеревались уничтожить здание парламента Украины ударом гиперзвуковой ракетой Х-47 "Кинжал" в ответ на атаку беспилотных летательных аппаратов на Кремль. Об этом сказал полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан в интервью Юлии Латыниной 7 мая.

Свитан предположил, что организаторы удара дронов по зданию Кремля знали, когда состоится запланированный удар по Верховной Раде. Он указал на то, что пуск "Кинжала" невозможно подготовить за 24 часа.

"А вся картина очень проста: то есть сначала удар по Кремлю, а потом как ответ, удар по Верховной Раде. Причем удар по Кремлю смазан, то есть какой-то взрыв, там 100 грамм какого-то тротила, не более того, вспышка. А вот после этого ровно через сутки, минута в минуту, секунда в секунду, удар по Верховной Раде", — сказал Свитан.

Полковник отметил, что попадание "Кинжала" по куполу Рады привело бы к уничтожению здания украинского парламента. По его словам, это событие попало бы на все камеры и стало бы "знаковым" для российской пропаганды.

По мнению эксперта, если бы ракета долетела до Верховной Рады, то россияне транслировали бы это событие на внутреннею аудиторию как "победу" к 9 мая.

Интервью Романа Свитана

Удар БПЛА по Кремлю: что известно

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали здание Кремля. При этом в РФ назвали этот инцидент покушением на президента и заявили, что за ударом стоит Украина.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отверг обвинения российской стороны, отметив, что атака БПЛА по Кремлю может быть частью подготовки масштабного теракта со стороны РФ.

Глава Комитета по разведке Сената США сенатор США Марк Уорнер добавил, что в Вашингтоне не видят доказательств тому, что Украина причастна к удару дронов по зданию Кремля.

Мы также писали о том, что в ночь на 4 мая защитники Украины сбили российскую крылатую ракету Х-47 "Кинжал", которая ранее считалась неуязвимой. По словам командующего Воздушных сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука, ракету удалось перехватить при помощи американского ЗРК Patriot.