Повестку можно не брать: юрист назвал три законных причины для отказа

Одним из оснований для отказа в получении повестки является внесение данных в частично заполненный бланк документа в присутствии военнообязанного.

Во время действия военного положения в Украине повестки могут вручать мужчинам призывного возраста практически в любом месте. Но есть случаи, когда от получения повесток можно отказаться. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры".

Мобилизация в Украине: когда можно отказаться получать повестку

По словам юриста, военнообязанный имеет право отказаться расписываться за получение повестки во время мобилизации в случае, если документ был выписан с нарушением действующего законодательства.

Существует три юридических нюанса, на которые стоит обратить внимание. Повестка выписана незаконно, если:

данные дописывались в частично заполненный бланк документа;

в повестке указаны неверные данные получателя;

повестку вручает не уполномоченное лицо, не имеющее печати или определенные данные вносили при получателе.

"В таком случае существует возможность отказаться от подписания расписки о получении повестки, после чего сотрудник ТЦК и СП составляет акт об отказе от получения повестки, который передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП. Они в результате могут взыскать штраф за нарушение правил военного учета. Данный штраф можно обжаловать в суде", – пояснил Никита Муренко.

По его словам, повестка сама по себе не может быть обжалована в суде, но возможно обжалование постановления о наложении штрафа за уклонение от военного учета, если человек будет привлечен к административной ответственности за данный факт.

"Ведь фактически вы не уклоняетесь от учета, а только отказались от незаконного оформления и способа вручения повестки – такого, который нарушает определенный Кабинетом министров Украины порядок", – отметил юрист.

Напомним, 7 апреля правительство расширило полномочия военкоматов, позволив им во время мобилизации в Украине вручать повестки военнообязанным, независимо от места их пребывания на воинском учете. Указанные выше полномочия ТЦК не распространяются на военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки.

3 мая Александр Камша, адвокат и арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" объяснил, почему вручать повестки военнообязанным через родственников незаконно. По его словам, человек должен получить повестку только лично.