Британские дальнобойные ракеты: журналисты узнали детали возможной отправки оружия в Украину

По словам журналистов, другим странам будет отважиться на отправку дальнобойных ракет куда легче после того, как это сделает Великобритания.

Великобритания, возможно, готовится передать Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. По крайней мере, об этом говорят характеристики запрошенных боеприпасов Минобороны Британии. Об этом пишет издание The Washington Post.

По словам журналистов, ракеты Storm Shadows можно установить на украинские самолеты советского производства. Ими ВСУ смогут бить по территории России.

Еще в феврале во время Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна станет первой, кто передаст Украине дальнобойное оружие.

"Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большей дальности", — сказал он.

По словам анонимного британского чиновника, быть первым — это то, к чему Британия стремилась на протяжении всей полномасштабной войны России с Украиной. Британцы претендуют на передовые позиции, отправив первыми некоторые переносные зенитные и противотанковые вооружения для противостояния вторжению РФ в феврале 2022 года, а в последнее время занимаясь обучением украинских пилотов истребителей по стандартам НАТО.

Великобритания, которая гордится тем, что опередила своих западных союзников в поставке Украине новых систем вооружений, теперь, похоже, готова отправить Киеву ракеты большой дальности. Администрация президента США Джо Байдена долгое время отказывала Киеву в предоставлении таких ракет.

"Это уникальная позиция, которую Соединенное Королевство может занять, поскольку Россия нас все равно не очень любит", — сказал британский чиновник.

По его словам, другим странам будет отважиться на такой шаг куда легче после того, как это сделает Великобритания.

Представители Пентагона, как сообщается, не выразили обеспокоенности, когда их спросили о перспективах отправки Великобританией ракет большой дальности Украине.

"Каждая страна принимает собственные суверенные решения о том, какие виды помощи в области безопасности и какое оборудование они предоставляют", — сказал пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Что такое Storm Shadow

Малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года. Такие ракеты применялись в Ираке, Ливии, Сирии и других зонах военного конфликта силами НАТО. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км на малой высоте. Это ракета типа "выстрелил и забыл", запрограммированная перед запуском. После запуска ракету нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение.

Напомним, что польские журналисты заявили, что Великобритания закупит для Украины дальнобойные ракеты с дальностью до 300 км. В международном Фонде поддержки Украины до 4 мая открыты к предложениям по ракетам с полезной нагрузкой от 20 до 490 килограммов.

Также сообщалось, что министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак заявил, что Украина уже получила от Польши 10 истребителей МиГ-29. Польский министр встретился в Оттаве с министром обороны Канады Анитой Ананд и поблагодарил за военную поддержку Украины.