Украина уже получила от Польши 10 истребителей МиГ-29, — Блащак

Польский министр встретился в Оттаве с министром обороны Канады Анитой Ананд и поблагодарил за военную поддержку Украины.

Related video

Министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак после встречи с канадским коллегой 8 мая заявил, что Варшава уже предоставила Киеву 10 самолетов МиГ-29, сообщает польское телевидение TVP.

В ходе визита в Канаду Блащак говорил с министром обороны Анитой Ананд о дальнейшей поддержке Украины, сотрудничестве в рамках НАТО, развитии сотрудничества в сфере модернизации и расширении взаимодействия между резервными подразделениями вооруженных сил Канады и Силами территориальной обороны.

"Мы поставили десять МиГ-29 в Украину", – сказал политик по результатам встречи.

Блащак также подчеркнул, что участие Канады в восточноевропейском регионе доказывает, что она является надежным другом и союзником Польши. В связи с этим глава минобороны поблагодарил за поддержку Украины, в частности подчеркнув четкую позицию страны по поставкам танков Leopard.

Важно

Истребитель МиГ-29. Что известно об одном из основных самолетов украинских Воздушных сил

Напомним, в середине апреля Германия одобрила передачу Украине истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении польских воздушных сил, которые ранее были переданы Варшаве из старых арсеналов бывшей ГДР.

По словам президента Польши Анджея Дуды, не исключено, что в будущем Варшава передаст Воздушным силам Украины весь парк самолетов МиГ-29, а переговоры по этому вопросу продолжаются.