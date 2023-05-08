Україна вже отримала від Польщі 10 винищувачів МіГ-29, — Блащак

Польський міністр зустрівся в Оттаві з міністром оборони Канади Анітою Ананд і подякував за військову підтримку України.

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Міністр національної безпеки Польщі Маріуш Блащак після зустрічі із канадським колегою 8 травня заявив, що Варшава вже надала Києву 10 літаків МіГ-29, повідомляє польське телебачення TVP.

Під час візиту до Канади Блащак говорив з міністром оборони Анітою Ананд про подальшу підтримку України, співробітництво в рамках НАТО, розвиток співробітництва у сфері модернізації та розширення взаємодії між резервними підрозділами збройних сил Канади та Силами територіальної оборони.

"Ми поставили десять МіГ-29 в Україну", – сказав політик за результатами зустрічі.

Блащак також наголосив, що участь Канади у східноєвропейському регіоні доводить, що вона є надійним другом та союзником Польщі. У зв'язку з цим глава міноборони подякував за підтримку України, зокрема, підкресливши чітку позицію країни щодо постачання танків Leopard.

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Винищувач МіГ-29. Що відомо про один з основних літаків українських Повітряних сил

Нагадаємо, в середині квітня Німеччина схвалила передачу Україні винищувачів МіГ-29, які перебували на озброєнні польських повітряних сил, які раніше були передані Варшаві зі старих арсеналів колишньої НДР.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, не виключено, що у майбутньому Варшава передасть Повітряним силам України весь парк літаків МіГ-29, а переговори з цього питання продовжуються.