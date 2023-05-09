Хаотические обстрелы: РФ бьет по прифронтовым городам из-за страха действий ВСУ, – CNN

Журналисты стали свидетелями одного из таких обстрелов. Оккупанты запустили две ракеты Х-31П, однако они упали в пригороде Орехова в Запорожье.

Российские войска хаотично обстреливают прифронтовые города в Запорожской области из-за опасений действий украинской армии. Об этом сообщает CNN.

Населённый пункт Малая Токмачка в 2 километрах от оккупированных РФ территорий в Запорожской области фактически стерт с лица земли. Недавние заявления оккупантов об эвакуации с прифронтовых территорий означает, что начальные этапы наступления ВСУ, вероятно, начинаются.

В издании отмечают, что сообщение об эвакуации является признаком слабости. Это им не поможет удерживать населенные пункты при наступлении ВСУ, пишут журналисты. Они приводят пример, что РФ не смогла удерживать города, несмотря на анонс со стороны Украины о наступлении их увольнять. Поэтому объявленная эвакуация является признанием российских войск того, что ситуация будет становиться все более напряженной.

Поэтому сейчас оккупанты выливают свой гнев на прифронтовые неоккупированные городки, в частности, хаотично бьют по Орехову. Украинские спасатели говорят, что обстрелы в Орехове потеряли какие-либо намеки на логику, они происходят очень хаотично.

Вместе с тем российские самолеты предпринимают сразу два мероприятия: сначала они сбрасывают управляемые авиабомбы, а затем наносят второй удар по тем же целям, чтобы убить тех, кто отреагировал на обстрел.

Журналисты стали свидетелями обстрелов Орехова. По словам украинских чиновников, ВС РФ запустили две ракеты Х-31П, из которых ни одна не попала по цели. Они упали в землю где-то в пригороде.

Напомним, 9 мая в Воздушных силах заявили, что ПВО сбила 23 из 25 ракет. Удары наносились "Калибрами", Х-101 и Х-555.

8 мая кафиры нанесли удары по составу гуманитарной организации в Одесской области.