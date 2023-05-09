"Поздравили" с праздником: в Новосибирске сожгли самолет Су-24, — "Свобода России" (видео)

По словам партизанов, боевой самолет был сожжен, чтобы показать оккупантам, что война должна быть закончена.

Движение партизан продолжает свою борьбу с агрессорами не только на оккупированной территории Украины, но и внутри России. В понедельник, 8 мая, неизвестные лица совершили акт саботажа, подожгли и уничтожили бомбардировщик противника Су-24. Соответсвующее видео опубликовали в соцсетях Легиона "Свобода России".

В Новосибирске на территории авиационного завода "Сухой" партизанскими силами был уничтожен российский Су-24. Видео инцидента распространилось в сети.

Примечательно, что самолет находился на площадке авиационной техники, где проводятся работы по ремонту и модернизации, но в результате саботажа он полностью сгорел, так что ремонт уже не потребуется.

В легионе "Свобода России" также отметили, что захватчики хотели "праздника", так его и получили.

"Мы сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что эта война должна быть окончена. Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно "смог повторить" преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом", – подчеркнули партизаны.

Что известно о самолете Су-24?

Су-24 — советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Модель оснащена мощным двигателем АЛ-21Ф-3 и имеет крылья изменяемой стреловидности — от 16 до 69 градусов. Су-24 может развивать скорость до 1700 км/ч, поражать цели на расстоянии до 600 км, поднимать в воздух бомбы и боеприпасы общим весом до 8 тонн.

Самолет Су-24 имеет возможность минирования местности из воздуха, проведения разведки и аэрофотосъемки. Он также оснащен ракетами класса "воздух-воздух" для самозащиты от истребителей, которые могут атаковать с любого направления. Благодаря своей сверхзвуковой скорости и возможности летать на низких высотах Су-24 может долго оставаться незамеченным врагом.

Напомним, что в ночь на 10 марта под российским городом Владивостоком партизаны сожгли истребитель Су-27.

Кроме того, 13 марта партизаны "Атеш" взорвали железнодорожные пути в оккупированной Херсонской области. Это должно было помешать поставкам оккупантов.

3 апреля партизаны сообщили, что российские войска строят в Евпатории новую военную базу.