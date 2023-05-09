Артиллерия – пехота – артиллерия: бойцы ВСУ о штурмах российских войск в Марьинке (фото)

Бойцы ВСУ говорят, что российские войска стали меньше использовать авиацию, потому что несколько бортов были сбиты в районе города. Однако их тактика не изменилась — небольшие группы пытаются штурмовать населенный пункт.

Украинские военные держат больше года оборону Марьинки. Российские оккупанты полностью уничтожили небольшой городок, но до сих пор не смогли его захватить. О ходе обороны населённого пункта рассказали в "АрмияInform".

Райцентр за год практически уничтожен. Сейчас кадры из города больше похожи на апокалипсис из фильмов. В издании утверждают, что частный сектор уничтожен до фундамента. Парки выжжены огнем авиации и артиллерии русских войск. Главный сержант десантно-штурмовой роты с позывным "Тарик" говорит, что нужно постоянно быть готовым к любым ситуациям. Надо всегда быть готовым к близкому контактному бою.

Бойцы ВСУ настроены до конца держаться в Марьинке Фото: АрміяInform

По словам "Тарика", тактика окупантов неизменна — атаки небольшими группами с разных сторон.

"Сначала работает их арта, потом лезет пехота. Когда получают ответ, отползают. Снова бьет арта по нашим позициям. Мы держимся. Применяем свои методы противодействия. Устраиваем разнообразные ловушки, в которые они очень часто попадают", — объясняет главный сержант.

В ходе пребывания журналистов на позициях бойцов по рациям прошла информация об авиации ПКС РФ. Вскоре оккупанты нанесли удар по позициям ВСУ неуправляемыми ракетами с Су-25. По словам "Тарика", в последнее время вражеская авиация не близится близко, так как недавно военные смогли сбить несколько самолетов.

Окупать уничтожили Марьинку Фото: АрміяInform

Одну из позиций на господствующей высоте часто ВС РФ пытаются штурмовать. Однажды танковый штурм был остановлен в 100 метрах от позиций. "Тарик" говорит, что иногда захватчики пытаются бросать в бой малые группы с бронетехникой.

Обычно это пара БМП или танк и БМП. Рассчитывают на внезапность и неожиданность нападения. На большой скорости заскакивают в населенный пункт и начинают разбирать наши позиции или огневую точку. После 10–15 минут огневого воздействия пытаются быстро убежать. Конечно, мы не даем им Наши противотанкисты делают московитов "хорошими". Недавно сожгли их "беху" вместе с десантом", — рассказал "Тарик".

Фото: АрміяInform

Другой боец с позывным "Позитив" говорит, что они оптимистично настроены и будут держаться в Марьинке до конца.

Напомним, 2 мая в ВСУ заявили, что удалось отбить штурм кафиров под Авдеевкой и Марьинкой и уничтожили целую роту врага.

20 апреля в СМИ показали поражение дроном российского танка под Марьинкой. Из-за "мангала" на крыше машина осталась невредимой.