США выделили Украине пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов: что в него войдет

По информации журналистов, большая часть средств выделенных Украине в этот раз будет потрачена на закрытие будущих оборонных потребностей старны.

Соединенные Штаты Америки выделили Украине очередной – 38-й – пакет военной помощи на сумму 1,2 млрд долларов. Об этом во вторник, 9 мая, объявили в Пентагоне.

В пакет вошли:

дополнительные средства ПВО и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины;

боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;

155-мм артиллерийские снаряды;

коммерческие услуги спутниковой съемки;

поддержка обучения и технического обслуживания.

Собеседник агентства Associated Press заявил, что большая часть средств выделенных Украине в этот раз будет потрачена на закрытие будущих оборонных потребностей.

"В отличие от американской техники, оружия и боеприпасов, которые отправляются в Украину со складов Пентагона, эти средства планируется потратить в ближайшие месяцы или даже годы на обеспечение будущих потребностей Украины", — говорит собеседник агентства.

8 мая журналисты USA TODAY сообщили, что США снимают с танков Abrams "чувствительные" технологии накануне отправки в Украину. Правительство США якобы присылает "урезанные версии" своих танков иностранным государствам. В Пентагоне полагают, что танки Abrams в Украине могут попасть к россиянам на поле боя.

Также напомним, что по информации Militaryaerospace от 8 мая на самолеты установят радарную систему MFRS на основе ИИ. Компания Northrop Grumman уже получила контракт на $3,6 млрд от ВМС США на постройку двух самолетов E-2D Advanced Hawkeye plus.

В этот же день сообщалось, что в США прогнозируют реальные переговоры между Украиной и РФ к концу 2023 года. По словам бывшего главы Госдепа Генри Киссинджера, переговорный процесс станет возможным благодаря усилиям Китая.