США выделили Украине пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов: что в него войдет
По информации журналистов, большая часть средств выделенных Украине в этот раз будет потрачена на закрытие будущих оборонных потребностей старны.
Соединенные Штаты Америки выделили Украине очередной – 38-й – пакет военной помощи на сумму 1,2 млрд долларов. Об этом во вторник, 9 мая, объявили в Пентагоне.
В пакет вошли:
- дополнительные средства ПВО и боеприпасы;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины;
- боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- коммерческие услуги спутниковой съемки;
- поддержка обучения и технического обслуживания.
Собеседник агентства Associated Press заявил, что большая часть средств выделенных Украине в этот раз будет потрачена на закрытие будущих оборонных потребностей.
"В отличие от американской техники, оружия и боеприпасов, которые отправляются в Украину со складов Пентагона, эти средства планируется потратить в ближайшие месяцы или даже годы на обеспечение будущих потребностей Украины", — говорит собеседник агентства.
8 мая журналисты USA TODAY сообщили, что США снимают с танков Abrams "чувствительные" технологии накануне отправки в Украину. Правительство США якобы присылает "урезанные версии" своих танков иностранным государствам. В Пентагоне полагают, что танки Abrams в Украине могут попасть к россиянам на поле боя.
Также напомним, что по информации Militaryaerospace от 8 мая на самолеты установят радарную систему MFRS на основе ИИ. Компания Northrop Grumman уже получила контракт на $3,6 млрд от ВМС США на постройку двух самолетов E-2D Advanced Hawkeye plus.
В этот же день сообщалось, что в США прогнозируют реальные переговоры между Украиной и РФ к концу 2023 года. По словам бывшего главы Госдепа Генри Киссинджера, переговорный процесс станет возможным благодаря усилиям Китая.