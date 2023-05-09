"Помните, за что мы здесь умираем": как ВСУ вытаскивают разбитую технику вблизи Бахмута (видео)

Вооруженные силы Украины вблизи Бахмута транспортируют технику, которая получила повреждения. Защитник призвал украинцев не забывать, какой ценой дается оборона Украины в боях с ВС РФ.

Украинские защитники и дальше защищают Бахмут, но понесут потери в технике, которую впоследствии транспортируют с места боев. Видео опубликовали 9 мая в соцсети, сообщил Фокус.

В кадре зафиксированы подбитые БМП и бронеавтомобили. Один из бойцов объяснил, что приходится транспортировать эту технику. Он призвал украинцев не забывать, какой ценой дается оборона Украины в боях с российскими захватчиками.

"Помните, за что мы здесь умираем, чтобы ваши дети этого не видели", — отметил он на видео.

Напомним, 9 мая показали дорогу через Ивановское на Бахмут, по которой едва можно проехать через большое количество уничтоженной техники. В кадре можно увидеть, что на пути к главной крепости Донецкой области подбит БТР, МТ-ЛБ и различные транспортные средства. Также видно, что горит танк. Упорные бои за коммуникации, соединяющие гарнизон города с другими подразделениями Вооруженными силами Украины.

Также 4 мая в соцсети показали дорогу на Бахмут. На видео можно увидеть перевернутый Bushmaster и подбитый БТР M113. Также поврежден получил бронеавтомобиль Dingo ATF и МТ-ЛБ советского производства, которая также используется подразделениями украинских войск. Бронемашина немецкого производства используется подразделениями Бундесвера, но также на вооружении и других армий мира, в том числе и в различных подразделениях Вооруженных сил Украины.

Аэроразведчики ВСУ 19 апреля также показали Бахмут с высоты птичьего полета. Представители 127-й отдельной бригады территориальной обороны зафиксировали последствия обстрелов российскими подразделениями населенного пункта. Город в Донецкой области почти полностью был покрыт дымовым занавесом, который образовался в результате продолжительных обстрелов артиллерией и авиацией ЗС РФ. Никакого уцелевшего здания, в некогда цветущем Бахмуте, не зафиксировано. Россияне и дальше пытаются захватить город-крепость, которую мужественно обороняют украинские защитники.