Обстреляли из танка: ЧВК "Вагнер" уничтожили Свято-Благовещенский храм в Бахмуте (фото, видео)
По церкви выпустили не менее 20 снарядов, ее купол сразу загорелся после обстрела. Рядом с храмом стоят пристройки и колокольня с поврежденными от прилетов крышами.
Боевики ЧВК "Вагнер" 9 мая уничтожили Свято-Благовещенский храм в Бахмуте. Видеокадры горящего здания церкви появились в Telegram-канале расследователей InformNapalm.
Захватчики выпустили по церкви не менее двух десятков снарядов из танка. Видно, что у церкви после обстрела горит купол, здание уничтожено почти полностью. Рядом находятся пристройки и колокольня с поврежденными от прилетов крышами.
"Вагнеровцы в Бахмуте постоянно жалуются на "снарядный голод", они использовали несколько снарядов, чтобы уничтожить Свято-Благовещенский храм, в котором правили службы священники УПЦ Московского патриархата", — подчеркнули расследователи.
Свято-Благовещенский храм в Бахмуте был под обстрелами армии врага в конце октября прошлого года, тогда была повреждена колокольня собора, пишут в СМИ.
Российские военкоры утверждают, что храм якобы "подорвали силы ВСУ перед отступлением". Церковь находится в западной части города в районе Юбилейной улицы, где идут ожесточенные бои с оккупантами.
А так Свято-Благовещенский храм выглядел до полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним, что 9 апреля экс-мэра Харькова Михаила Добкина видели в церкви в харьковском поселке Пятихатки. Он проводил там службу.
Российские оккупанты в ночь перед Пасхой 16 апреля ударили ракетой по Запорожскому району, от взрыва пострадала церковь в селе Камышеваха.