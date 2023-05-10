"Хотим предупредить": СМИ нашли в Крыму более 200 военных объектов РФ (фото)

Как отмечают журналисты, множество людей на Крымском полуострове живет рядом с российскими военными объектами, которые в условиях полномасштабной войны особо опасны для окружающих.

На территории временно оккупированного Крымского полуострова расположено 220 действующих, временных и законсервированных военных объектов Российской Федерации. Об этом стало известно из расследования "Крым. Реалии".

Среди обнаруженных журналистами объектов числятся российские военные аэродромы, пункты и места базирования кораблей, судов и катеров, склады с оружием и топливом, военные городки, воинские части, казармы, штабы и пункты управления, парки военной техники, средства противовоздушной обороны, полигоны и даже объекты ВПК.

Авторы публикации отметили, что интерактивная карта с размещением всех упомянутых локаций будет обнародована на сайтах "Крым.Реалии" и "Радио Свобода" в среду, 10 мая в 9:00.

Журналисты составили карту военных объектов РФ в Крыму

Автор проекта Игорь Токарь отметил, что население должно быть осведомлено об уровне милитаризации полуострова. Карта будет доступна на русском и украинском языках.

"Мы хотим предупредить крымчан об опасности, связанной с этими местами. Ведь множество людей живет рядом с военными объектами РФ. А учитывая широкомасштабные военные действия, которые ведет Россия против Украины, эти места особенно опасны для окружающих", – сказал Токарь.

По словам журналиста проекта "Схемы" Кирилла Овсяного, карта сформирована на основании спутниковых снимков Planet Labs за 2023 год. На фото можно детально рассмотреть российские военные объекты в Крыму.

Напомним, что 8 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после того, как Украина освободит Крымский полуостров от российской оккупации, вероятнее всего он лишится статуса автономной республики.

Мы также сообщали, что 8 мая представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал о подготовке российских оккупантов в Крыму к контрнаступлению ВСУ. По его словам, среди россиян растут панические настроения.

Еще мы писали о том, что 7 мая оккупационные власти Крыма сообщили о ночных взрывах на полуострове. По словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, ВСУ якобы направили в сторону Крыма более 10 беспилотников.