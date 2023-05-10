Пентагон подтвердил: Украина сбила российскую ракету "Кинжал" с помощью Patriot (видео)

По словам бригадного генерала Пэта Райдера, в ближне- и долгосрочной перспективе США уделят внимание закупке дополнительных систем ПВО и боеприпасов, чтобы помочь Украине контролировать воздушное пространство и защитить граждан от ракет РФ и иранских дронов.

Во вторник, 9 мая, пресс-секретарь Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что украинские военные сбили российскую крылатую ракету "Кинжал" с помощью системы ПВО Patriot. Пресс-конференция Пентагона транслировалась в Twitter.

Журналист задал вопрос, действительно ли ВСУ "приземлили" российскую ракету, и о текущем состоянии украинских ПВО в целом.

"Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету с помощью системы противоракетной обороны Patriot. Как известно, эта система — часть более широкого спектра возможностей ПВО, которыми Соединенные Штаты и международное сообщество обеспечило Украину", — сообщил Райдер.

По его словам, система Patriot — один из элементов многоуровневых интегрированных возможностей ПВО, которые есть у Украины.

Он добавил, что США и партнеры продолжат поставлять наземные возможности ПВО и боеприпасы к ним, чтобы помочь Украине контролировать свое суверенное воздушное пространство и защитить украинских граждан от российских крылатых ракет и иранских дронов.

По словам райдера, в ближнесрочной и долгосрочной перспективе США уделят внимание закупке дополнительных систем ПВО и боеприпасов.

Первый "перехват гиперзвуковой ракеты в боевых условиях"

Вопрос об "операционных подробностях" — о том, была ли система ПВО Patriot, сбившая российскую ракету, предоставлена США, Нидерландами или Германией, американский генерал переадресовал к Минобороны Украины. Но он все же подтвердил, что американская система Patriot "уже там".

"Американская система Patriot находится в Украине. Но что касается конкретной батареи, которую они использовали, — была ли это поставленная американцами, голландцами, — здесь я бы советовал обратиться к украинцам", — отметил он.

Райдеру также задали вопрос о том, был ли это "первый случая перехвата гиперзвуковой ракеты в боевых условиях"? Но он ответил, что других подробностей, помимо подтверждения, что система Patriot сбила российскую ракету "Кинжал", пока нет.

Бригадный генерал Пэт Райдер о российской ракете "Кинжал", смотреть с 36:06

Напомним, что группа европейских стран планирует закупать для Украины дальнобойные ракеты. Фонд для закупок и поставок вооружений Украине предложил компаниям-производителям ракет сообщить, готовы ли они поставлять такие вооружения. С заинтересованными компаниями начнут сотрудничество с 5 июня.

Также сообщалось, что Франция передаст Украине саперные бронемобили VAB Gеnie. Эти БТР оснащены баллистической защитой и защитой от взрывов. Для десанта предусмотрены амортизирующиеся при подрывах кресла.