Оккупанты обманом вывезли семьи энергетиков ЗАЭС в Россию, — Генштаб

Россияне обещали близким работников атомной электростанции вывезти их на базы отдыха в Бердянск и Кирилловку, а на самом деле отвезли всех в Ростовскую область и разместили в палатках.

Во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области россияне обманом вывезли семьи работников Запорожской АЭС на территорию РФ. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 10 мая.

Так, по данным командования, оккупанты предложили семьям энергетиков поехать на базы отдыха и разместиться в гостиницах во временно оккупированных украинских городах Бердянске и Кирилловке.

Но тех, кто согласился на предложения россиян, обманули. В результате семьи сотрудников ЗАЭС вывезли в Ростовскую область РФ, где разместили в палаточном городке.

При этом в соседнем оккупированном селе Великая Белозеровка большинство коллаборантов внезапно покинули территорию населенного пункта и на прошлой неделе уехали в Крым.

Ситуация на южном фронте

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, на Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборону. Оккупанты нанесли авиаудары по Орехову, Кизомысу и Станиславу.

Ситуация на южном фронте Фото: deepstatemap.live

Также обстреляли населенные пункты Времевка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни в Запорожское области и Антоновка, Молодежное и Зеленовка Херсонской области.

Напомним, 9 мая сообщалось, что украинские спасатели обнаружили и ликвидировали 500-килограммовую российскую авиабомбу, которая упала на территории области, но не разорвалась.

Также 9 мая стало известно, что в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины задержали российских агентов, которые готовили террористические акты против командования Вооруженных сил Украины.