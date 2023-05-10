"Мало помощи от Запада": в ВСУ предупредили, что "радоваться" высокой эффективности ПВО рано

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что в следующий раз показатель сбивания вражеских снарядов может быть значительно ниже. Он рассказал, что основу ПВО Украины до сих пор формируют советские ЗРК.

Несмотря на высокую эффективность противовоздушной обороны, "очень радоваться" рано, ведь Украина все еще нуждается в западном вооружении. Об этом 9 мая заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "BBC Украина".

"Несмотря на то, что во время последних массированных ракетных обстрелов показатель ущерба был более 90%, говорить о какой-либо устойчивой тенденции нельзя. Ведь последующий обстрел может быть 30 или 40%", — сказал он.

Военный отметил, что такая эффективность является результатом упорной и тяжелой работы украинских защитников.

"Есть большой опыт работы военных, совершенствуются мобильные огневые группы, увеличивается наличие и номенклатура западного вооружения", — объяснил спикер.

Однако "очень радоваться", по словам Игнатия, еще рано. Он подчеркнул, что в настоящее время результативность работы ПВО зависит от того, что и куда запустили ВС РФ, а также от наличия необходимых средств.

"Очень радоваться рано, мы получили мало помощи от Запада для работы против воздушных целей. К сожалению, чтобы защитить всю Украину, нам нужно еще много современных систем", — заявил представитель Воздушных сил.

Игнат отметил, что для насыщения ПВО Украины западными системами нужны годы. Он рассказал, что основой ПВО до сих пор остаются советские системы — С-300 и "Бук-М1"

"Мы очень медленно заменяем старую советскую на западную более эффективную технику", — объяснил спикер.

Также военный напомнил, что вражеские удары истощают силы противовоздушной обороны.

"Россия наносит все больше ударов, их задача нас истощать, но мы тоже их истощаем — они тратят ракеты и шахеды", — подчеркнул он.

По информации Воздушных сил, осенью и зимой страна-агрессор применила 850 крылатых ракет для поражения объектов критической инфраструктуры в Украине. Для защиты от ударов силы ПВО использовали более тысячи зенитных ракет, что существенно уменьшило запас боеприпасов.

Спикер выделил мобильные огневые группы как один из факторов эффективности украинского ПВО.

"Мобильные группы действительно многое сбивают, но это уже давно работает. В последней атаке могло быть сбивание от 3 до 6 ракет ими. Это большая помощь", — сказал Игнат.

Напомним, 9 мая Юрий Игнат заявил, что ВСУ тяжело мгновенно перехватывать вражеские ракеты из-за размеров линии фронта и необходимости постоянно перемещать системы ПВО.

Также 9 мая президент Украины Владимир Зеленский объяснил ужесточение ракетных обстрелов со стороны РФ необходимостью "что-то продавать" обществу из-за отсутствия побед.