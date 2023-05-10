Власти побоялись: разведка Британии объяснила парад в Москве без военной техники

В параде участвовали 8 000 военнослужащих, но большинство из них были вспомогательными, военизированными силами и курсантами военных учебных заведений. Из развернутых формирований регулярных войск были только контингенты железнодорожных войск и военной полиции.

Россия могла бы показать больше бронетехники на параде 9 мая в Москве, но Кремль побоялся критики внутри страны. Об этом идет речь в отчете разведки Министерства обороны Великобритании за 10 мая.

В параде участвовали 8 000 военнослужащих, но большинство из них были вспомогательными, военизированными силами и курсантами военных учебных заведений, а не представителями действующих военных частей, что показало дефицит внутри ВС РФ.

Из развернутых формирований регулярных войск были только контингенты железнодорожных войск и военной полиции.

"9 мая 2023 года состав участников ежегодного парада ко Дню Победы на Красной площади в России подчеркнул проблемы материально-технического обеспечения и стратегических коммуникаций, с которыми сталкиваются военные через 15 месяцев после начала войны в Украине", — говорится в отчете.

Единственным танком, проехавшим на параде был музейный Т-34.

При этом, Россия все же могла показать больше брони, но там побоялись реакции россиян.

"Несмотря на большие потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники. Власти, вероятно, воздержались от этого, поскольку хотят избежать внутренней критики относительно приоритета парадов над боевыми действиями", — подчеркивают в ведомстве.

Парад в Москве 9 мая

На парад приехали несколько лидеров постсоветских республик. К Путину приехали президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, а также премьер Армении и самопровозглашенный президент Беларуси.

Воздушную часть военного парада на Красной площади отменили без объяснения причин. По Красной площади проехался всего один музейный советский танк времен Второй мировой войны Т-34 и несколько современных боевых машин пехоты и ракетные комплексы.

Также 9 мая Фокус публиковал основные тезисы из торжественной речи президента Владимира Путина.

Напомним, во время парада 9 мая в РФ сбили 3 беспилотных летательных аппарата. Один из БПЛА летел в направлении штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ и был перехвачен в районе Битцевского леса.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) 9 мая пришли к выводу, что президент России Владимир Путин готовится к затяжной войне и представляет Россию как страну, успешно противостоящую всему Западу.