Нетрадиционный подход: что известно о подводном украинском беспилотнике Toloka (фото)

Морской беспилотник, как пишут эксперты, будет обладать высокой маневренностью благодаря особенностям конструкции. Также он будет иметь относительно небольшие размеры, по сравнению с другими надводными дронами.

Украина стала известна тем, что находит нетрадиционные решения для борьбы с российской агрессией в Черном море. Одним из таких примеров является подводный беспилотник проекта Toloka. В издании Naval News назвали особенности украинской разработки.

Столкнувшись с российским полномасштабным вторжением, украинские инженеры находят инновационные решения для обороны страны. Одним из таких решений является создание беспилотной подлодки Toloka TLK-150. Это относительно небольшой беспилотник длиной всего 2,5 метра. Он имеет двойные двигатели, подруливающие на небольших крыловидных стабилизаторах и большой киль. Вместе с другими конструктивными особенностями морское устройство получит высокую маневренность, пишут в издании.

Характеристики морского дрона и сравнение с другими надводными дронами

Недавно Украина закупила в нескольких странах подводные беспилотники. Также 6 морских дронов передала Великобритания. Большинство из них касается разминирования, однако в издании не исключают, что Украина могла их использовать для создания уникального TLK-150.

Вполне возможно, что камера беспилотника может использоваться в качестве перископа для миссий по сбору разведывательных данных вблизи вражеского берега. Также камер может помочь подводному дрону наводиться во время атаки. Кроме TLK-150 есть также больший TLK-400 и TLK-1000. Они имеют больший радиус действия и полезную нагрузку. Однако пока неизвестно, построили ли хоть один подводный дрон.

Напомним, 7 апреля СМИ писали, чем подводные беспилотники стали снова интересны американским военным.

11 апреля также СМИ сообщали, что американские дроны смогут ловить российские подлодки на большом расстоянии благодаря созданию аналога эхолота.