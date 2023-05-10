"Чистый оксюморон": в ОП раскритиковали призывы о прекращения помощи для ВСУ "ради мира"

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, эти действия в будущем могут привести к эскалации войны и открыть новый фронт за пределами Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал всех, кто призывает Запад прекратить поставки оружия в Украину. Это может привести к последствиям в будущем. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 10 мая.

По его словам, если прибегнуть к таким действиям, то это не только не остановит войну, но и значительно усугубит ее. Поэтому все призывы с посылом о прекращении помощи Украине "ради мира" совершенно не имеют смысла.

"Повторю… Прекращением поставки оружия Украине совершенно точно нельзя прекратить войну немедленно. Это чистый оксюморон. Немедленное выведение оккупационных войск России из чужой суверенной территории — единственное решение", — пишет Михаил Подоляк.

Также советник главы Офиса президента назвал несколько сценариев изменения мирового порядка, которые произойдут если мир перестанет помогать Украине в борьбе с агрессией со стороны Российской Федерации.

масштабирование войны;

перенос войны на другие территории;

увеличение количества военных преступлений по всему миру;

полная ликвидация мирного населения.

"Правильно делайте акценты", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 9 мая Соединенные Штаты Америки выделили Украине пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов. Большая часть средств, которые были выделены в этот раз, пойдут на закрытие будущих оборонных потребностей страны. Это уже 38-й пакет военной помощи от Вашингтона с начала полномасштабной войны в Украине.

8 мая журналисты USA TODAY сообщили, что США снимают с танков Abrams "чувствительные" технологии накануне отправки в Украину. Правительство США якобы присылает "урезанные версии" своих танков иностранным государствам.