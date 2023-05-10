"Врагу не спрятаться": отряд ударных БпАК "ВІЙ" подтвердил атаку на полигон под Воронежем

По информации ведомства, в такой способ они хотели "поздравить" российских оккупантов с 9 мая. В результате погибло минимум 14 солдат противника.

Украинским операторам беспилотников удалось "поздравить" с Днем победы оккупантов на территории Российской Федерации. Об этом сообщает 6-й сводный отряд ударных БпАК "ВІЙ" в социальной сети Facebook 10 мая.

По имеющейся информации, украинским военным при помощи всего двух дронов удалось нанести удар по военному полигону "Погоново" в Воронежской области.

"Ранены не менее 14 солдат противника. Данные по уничтоженной технике и разрушениям инфраструктуры уточняются", — говорится в сообщении.

В отряде также отметили, что власти Российской Федерации пытаются скрыть свой очередной провал, а также отсутствие эффективной работы российской системы ПВО.

"Однако факты говорят о другом. Врагу не спрятаться от ВIЯ!", — говорится в сообщении.

Официальные представители украинской власти никак не прокомментировали инцидент на момент публикации материала.

"Украинские" беспилотники атаковали полигон в Воронежской области: что известно

Утром среды, 10 мая российские Telegram-ресурсы начали распространять информацию о том, что два неизвестных беспилотника совершили атаку на военный полигон под Воронежем. По их информации дроны были начинены взрывчаткой и взорвались во время падения.

"Атака произошла 10 мая в районе 4 утра. Два беспилотника атаковали полигон в/ч 11097. Ранены более 10 военных, на место отправляли 10 бригад скорой помощи", – говорится в сообщении.

Этот инцидент подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В своем Telegram-канале он заявил, что в результате мер воздействия один из БПЛА отклонился от курса и пал, а второй был уничтожен огневым поражением.

"Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности. Ситуацию держу на личном контроле", — пишет Александр Гусев.

В Кремле атаку на военный полигон оставили без комментариев.

Напомним, 10 мая россияне заявили об атаках БПЛА на Курскую и Белгородскую области. Обломки сбитого дрона упали под Курском и повредили фасад дома вместе с газовой трубой. А в Белгородской области один из беспилотников врезался в ЛЭП.