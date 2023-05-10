Взрывы в Курской и Белгородской областях: россияне заявили об атаках БПЛА (фото)

Обломки сбитого дрона упали под Курском и повредили фасад дома вместе с газовой трубой. А в Белгородской области один из беспилотников врезался в ЛЭП.

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В Курской области России сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом в среду, 10 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам российского чиновника, силы противовоздушной обороны РФ сбили, как утверждается, украинский беспилотник над деревней Толмачево. Обломки БПЛА повредили фасад частного дома и газовую трубу. Люди не пострадали.

Согласно сообщению местного паблика, жители Курской области услышали взрывы около 5 часов утра 10 мая.

Взрывы в Белгородской области

Как сообщает российское медиа SHOT, два украинских ударных дрона якобы пытались атаковать Белгородскую область. Один БПЛА сбили российские военные, второй врезался в линии электропередач и взорвался.

Фото: Shot Фото: Shot Фото: Shot

По данным российских журналистов, первый дрон-камикадзе подавили средствами РЭБ и сбили из автомата пограничники рядом с селом Сподарюшино. Второй БПЛА самолетного типа врезался в ЛЭП и рухнул в районе улицы Молодежной в селе Ольховатка (в 50 километров от украинской границы). Обломками повредило фельдшерско-акушерский пункт, два жилых дома, здания почты и Дома культуры, а также один автомобиль. Жертв среди мирного населения нет.

Напомним, 7 мая в Курской области нашли беспилотник с надписью "Слава Украине". БПЛА нашли в 61-м километре от границы с Украиной, в районе деревни Полозовка.

Ранее, 4 мая, стало известно, что В Белгородской области России якобы сбили украинский разведывательный беспилотник Shark. Россияне опасаются, что БПЛА помог украинским военным разведать большую территорию в тылу России благодаря хорошей камере.