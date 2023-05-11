"Враг сильнее нас": в России заявили о необходимости второй волны мобилизации

По словам экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, оккупанты на фронте несут колоссальные потери, которые нужно восполнять. Однако, от идеи мобилизации можно отказаться, если наберется необходимое количество добровольцев.

Бывший глава "Роскосмоса", советник по технической части армии России Дмитрий Рогозин считает, что Кремлю необходима вторая волна мобилизации. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" 10 мая.

По его словам, на поле боя ощущается сильная нехватка личного состава и ее нужно в срочном порядке восполнить.

"Надо иметь в виду, что враг сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Поэтому нужна мобилизация. Она должна была пройти не только одна в начале осени, должна была пройти еще одна. У нас есть проблемы с личным составом, потому что ребят ранят, наших бойцов убивают", — говорится в сообщении.

Отдельно он подчеркнул, что даже когда у обеих сторон нет продвижений на фронте, то идут постоянные артобстрелы. В связи этим россияне теряют огромное количество боеспособных солдат, которых нужно заменять.

Вариант того, что не нужно было начинать войну в Украине Дмитрий Рогозин не рассматривает, так как считает, что "либо мы — либо они". От мобилизации при этом можно отказаться, но для этого нужно набрать нужное количество контрактников, которые добровольно поедут воевать в Украину, считает экс-глава "Роскосмоса".

"Люди, которые добровольно идут на фронт, это офицеры, это военнослужащие, которые служили в армии России. Это самые мотивированные люди. Их никто не соблазнял рублем, они не могли не пойти. У них должен быть ответ на вопрос, который им зададут внуки: "Дед, а чем ты был занят в 2022-м и 2023 году?". Придется каждому мужчине в нашей стране ответить на этот вопрос: где ты был, когда нашей стране было тяжело", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, чтобы призывать на военные сборы граждан, которые сейчас находятся в запасе. Речь о мужчинах от 18 до 60 лет и женщинах от 18 до 55 лет, которые в свое время служили или же проходили соответствующую подготовку.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов после этого заявил, что повестки на военные сборы гражданам будут приходить в бумажном виде, так как далеко не все регионы имеют современную технику. В некоторых городах повестки будут дублировать в электронном формате.

4 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что России нужен был повод для того, чтобы начать новую волну мобилизации. Убийство пропагандиста Владлена Татарского может быть напрямую с этим связано.

21 марта представитель ГУР МО Андрей Юсов поделился данными о том, что россияне продолжают проводить скрытую мобилизацию, которая позволяет им пополнять ряды оккупантов на минимум 20 тысяч человек в месяц.