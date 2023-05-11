Немецкий производитель KMW показал технологии будущего в танке Leopard 2A7 (фото)

Leopard 2A7 обладает мощным двигателем и системой управления огнем, которая повышает шансы попасть в цель с первого выстрела. Танк представляет собой мобильную и грозную машину на поле битвы.

На проходящей в Греции оборонной выставке DEFEA немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann представила свое видение развития танка Leopard 2A7. Об этом сообщает Army Recognition.

Leopard 2A7 является одним из самых боеспособных танков в мире, сейчас машины производят для Венгрии, а программы обновления действуют в Германии, Швеции и других странах. Танк оснащен системой управления огнем, разработанной для повышения вероятности попадания в цель с первого же выстрела. Это обеспечивает Leopard 2A7 высокий уровень мобильности, можно изменять позицию сразу после выстрела.

Leopard 2A7

120-мм пушка L55 A1 имеет максимальную дальность стрельбы более 5000 метров, что вместе с усовершенствованными боеприпасами делают машину действительно грозной силой на поле боя. На демонстрационном образце показаны все наработки Krauss-Maffei Wegmann для танков.

Двигатель на 1500 лошадиных сил Leopard 2A7 вместе с трансмиссией RENK обеспечивает высокое соотношение мощности к весу, что позволяет танку быстро перемещаться. В издании утверждают, что немецкий танк может преодолевать почти любую географическую среду вместе с реками и озерами глубиной до 4 метров. Кроме этого, Leopard может преодолеть ров длиной 3 метра и преодолеть вертикальное препятствие высотой до 1 метра.

Напомним, 10 мая СМИ писали, что британский Challenger 2 победил Abrams и Leopard 2 на соревнованиях Iron Spear.

14 апреля в Канаде заявили о завершении поставок танков Leopard 2 в Польшу для дальнейшей переброски в Украину.