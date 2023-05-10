Стальная битва: Challenger 2 победил Abrams и Leopard 2 на соревнованиях Iron Spear (фото)

НАТО провело танковые соревнования с целью проверить способности экипажей быстро находить противника и передвигаться по полосе препятствий. Лидерами стали танкисты из Великобритании.

Related video

В Латвии прошли танковые соревнования Iron Spear, организованные НАТО с целью поддержки экипажей боевых машин в боевой готовности. В категории основных боевых танков (ОБТ) первое место занял экипаж из Великобритании на танке Challenger 2, на втором месте оказались испанские танкисты на Leopard 2E, а третье место заняли американцы на М1 Abrams. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба группы Альянса в Латвии.

Одним из основных условий победы в соревновании было умение экипажей максимально быстро находить условного противника и передвигаться по полосе препятствий.

"НАТО поддерживает подразделения на высоком уровне готовности, способные реагировать на любую ситуацию", — говорится в сообщении.

Соревнования Iron Spear в Латвии Соревнования Iron Spear в Латвии Соревнования Iron Spear в Латвии Соревнования Iron Spear в Латвии Соревнования Iron Spear в Латвии Соревнования Iron Spear в Латвии Соревнования Iron Spear в Латвии

Также в соревнованиях участвовали боевые машины пехоты (БМП). В этой категории лидерами стали канадцы, которые эксплуатировали машину LAV 6. В тройку лидеров вошли пара экипажей из Испании на ASCOD Pizarro.

В то же время, как отметили обозреватели Defence Express, эффективность ОБТ, которые соревновались на латвийском полигоне в ближайшее время будет проверена на полях сражений в Украине, поскольку и Challenger 2 и Leopard 2 уже поступили на вооружение Сил обороны.

Важно

Танк Challenger 2. Что известно о британской машине, и как она поможет ВСУ

Напомним, 27 апреля стало известно, что 14 тысяч украинских бойцов завершили подготовку в Великобритании и вернулись на родину. Комментируя событие, представитель Минобороны страны Эндрю Меррисон заявил, что Британия сыграла важную роль в процессе военной поддержки Украины и в дальнейшем планирует потратить с этой целью еще 2,3 млрд фунтов стерлингов.

Член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в парламенте Юрий Мысягин 25 апреля опубликовал видео колонны танков Leopard 2A4 Вооруженных сил Украины. Он отметил что 10 единиц этих ОБТ уже прибыли в Украину.