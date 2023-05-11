В Николаеве задержали таксиста, корректировавшего ракетные удары по домам, — СБУ (фото)

Задержанный не скрывал свою пророссийскую позицию. Как утверждают в СБУ, по координатам таксиста был осуществлен удар по многоэтажке, в результате которого погибли восемь человек.

Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который помогал противнику планировать вражеские обстрелы. С его помощью российская ракета была направлена на один из многоэтажных домов Николаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 11 мая.

По информации спецслужбы, очередной коллаборант начал сотрудничать с российскими захватчиками и по его данным россияне осуществили ракетный удар по многоэтажному дому в Николаеве еще осенью прошлого года.

"В результате вражеского обстрела погибли 8 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок. По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в августе прошлого года", — говорится в сообщении.

В поле зрения противника он попал благодаря своей пророссийской позиции. В различных Telegram-каналах он регулярно писал комментарии с критикой украинской власти.

В жизни он работал таксистом и регулярно ездил по территории областного центра, тем самым фиксировал места базирования и перемещения украинских военных. Также в разговоре с пассажирами он пытался узнать важную информацию у них.

"Он передавал оккупантами координаты объектов гражданской инфраструктуры, которые находились возле жилых домов. За каждую выполненную задачу вражеский информатор получал до 5 тыс. грн. Деньги перечисляли на его собственную банковскую карту. Во время обыска по месту жительства обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором", — сообщают спецслужбы, публикуя переписки.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит 15 лет лишения свободы.

В Николаеве задержали коллаборанта, который планировал ракетные удары Фото: СБУ В Николаеве задержали коллаборанта, который планировал ракетные удары Фото: СБУ В Николаеве задержали коллаборанта, который планировал ракетные удары Фото: СБУ В Николаеве задержали коллаборанта, который планировал ракетные удары Фото: СБУ

Напомним, ночью 13 октября оккупанты провели массированный обстрел Николаева восемью ракетами типа С-300. Ракеты попали в пятиэтажный жилой дом, 2 верхних этажа были разрушены до основания, а остальные – обвалились. Одним из пострадавших оказался ребенок, который пролежал под завалами шесть часов. В больнице он скончался.