"Изрядно потрепали военную машину": в Кремле назвали результаты большой войны в Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что захватчики "высокоточными" ракетами уничтожали украинские оружейные заводы и ангары с вооружением. Российские власти называют НАТО прямым участником конфликта на стороне Киева.

Российские военные якобы "изрядно потрепали" военную машину Украины во время полномасштабной войны. Об этом сказал 10 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью сербскому каналу AVT.

По его словам, с помощью высокоточных ракет ВС РФ "уничтожили многие оружейные заводы, ангары с вооружением" и так далее. Песков обвинил страны НАТО в участии в войне на стороне Украины.

"Вы сами знаете о больших запасах оружия, боеприпасов, финансовых средств. И каждый раз речь идет о повышении уровня технических характеристик оружия. Сначала одна ракета, потом мощнее, с большей дальностью полета. Европейские государства сначала косвенно, а затем прямо втянулись в конфликт", – сказал пресс-секретарь Путина.

"Защита людей Донбасса": в Кремле вспомнили главные цели большой войны

В Украине, как отметил Песков, продолжается "очень сложная спецоперация" и более, чем за год были достигнуты определенные цели. Песков вспомнил, как президент РФ Владимир Путин в день начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года говорил о безопасности людей на Донбассе.

Войска России постоянно попадают ракетами по жилым домам Фото: AP Photo

"Люди восемь лет жили под панцирем собственной страны. Под тем самым обстрелом, который не видели на западе. Нам частично удалось решить эту задачу, а пока мы еще далеки от ее полного выполнения", — заявил он.

Дмитрий Песков напомнил, что одной из целей так называемой спецоперации была демилитаризация Украины и за первый год некоторые пункты якобы частично достигнуты.

"Вы видите, что продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов. Противника нужно отодвинуть на значительные расстояния. Поэтому операция будет еще продолжаться", — добавил Песков.

По его мнению, российские войска "не ведут войну", поскольку это предусматривало бы тотальное разрушение инфраструктуры и городов.

"Мы этого не делаем, пытаемся сохранить инфраструктуру и человеческие жизни. Что касается оружия, то на Западе есть хорошие и плохие образцы. Есть очень страшное оружие, есть высокотехнологичное. Мы все это изучаем в ходе "СВО", — заключил он.

Напомним, что американская газета NYT назвала Путина "самым опасным дураком в мире", потому что он не в состоянии победить ВСУ и остановить войну.

В Вашингтоне пока не видят причин для паники из-за постоянного бряцания Россией ядерным оружием. Запад каждый день следит за перемещением или подготовкой ядерных сил РФ.