Активисты облили кетчупом писателя Виктора Шендеровича в Вильнюсе (фото, видео)

Сатирик в ответ на протест назвал участников акции "ограниченными людьми", которые ничего не понимают. По данным медиа, на улице громко транслировали его слова о "мальчиках"-оккупантах.

11 мая активисты пикетировали выступление писателя Виктора Шендеровича в Вильнюсе. Кадрами с места событий поделились в телеграмм-канале SOTA.

В посте говорится, что активисты громко транслировали слова сатирика о "наших мальчиках" — так он назвал российских военных.

Фото: SOTA Фото: SOTA Фото: SOTA

Также в медиа сообщили, что протестующие призывали посетителей мероприятия переводить деньги сразу главе вражеской ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Это ироническое предложение авторы контента связали с тем, что в прошлом году Шендерович выплатил ему 1,5 млн рублей в качестве компенсации за публичные "оскорбления".

На видео можно услышать, как люди то и дело кричат "ганьба".

Позже российский журналист Дмитрий Еловский рассказал, что сатирика облили кетчупом.

"Поводом для атаки стало вырванное из контекста интервью писателя о якобы "всплеске нацизма в Украине" и симпатии к России", — написал он.

На опубликованных Еловским кадрах можно услышать, что Шендерович в разговоре с активистами называет их ничего не понимающими "ограниченными людьми". Также можно услышать, что в ответ на претензию по поводу выплаты средств Пригожину писатель пытается отрицать свою вину.

По информации SOTA, инцидент произошел во время антракта. Сатирик якобы вышел к участникам пикета, потому что не мог поступить иначе.

"Как было сказано у Ибсена в пьесе "Враг народа", никогда не одевай новые штаны, когда идешь отстаивать истину", — сказал он.

Что известно о мужчине, который облил Шендеровича кетчупом?

Из медиа известно, что участником акции против выступления Шендеровича, облившим писателя кетчупом, оказался российский политэмигрант и представитель движения "Мирное сопротивление" Владислав Шипицын. Авторы контента отметили, что он переехал в Литву в мае прошлого года.

Фото: SOTA

Напомним, 10 января 2022 года Виктор Шендерович объявил, что покинул территорию России. Он объяснил свое решение преследованиями со стороны властей.

11 мая стало известно, что эко-активисты попытались забрасывать тортами руководителей Volkswagen. Инцидент произошел во время ежегодного собрания акционеров концерта в Берлине.