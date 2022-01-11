"Решил переждать снаружи": писатель Виктор Шендерович покинул Россию

Покинуть страну Шендерович решил, поскольку полиция намерена открыть против него уголовное производство по статье "клевета". К силовикам обратилась компания бизнесмена Евгения Пригожина.

Российский писатель Виктор Шендерович сообщил, что покинул РФ из-за угрозы уголовного преследования по статье о клевете. Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook в понедельник, 10 января.

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По словам Шендеровича, российские правоохранители намерены открыть в отношении его уголовное производство по заявлению бизнесмена Евгения Пригожина, который, по данным СМИ, является близким соратником президента РФ Владимира Путина. Писатель в своем посте объяснил отъезд тем, что по статье 128.1 УК РФ, которую ему намерены инкриминировать, ему грозит ограничение свободы на время следствия.

"Речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве — или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий. И я принял решение переждать снаружи", — написал публицист.

Шендерович также пожаловался на то, что российские власти регулярно его преследовали и угрожали его жизни. Публицист добавил, что намерен продолжать появляться в эфирах российских радиостанций и телеканалов.

[ + – ] Шендерович об отъезде из России

[ + – ] Шендерович об отъезде из России

Заявление писателя прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Шендерович пытается "скрыться от рассмотрения в суде претензий в суде его оппонентов".

Что за уголовное производство?

30 декабря компания Пригожина "Конкорд" подала в полицию заявление с просьбой о начале уголовного производства в отношении Шендеровича. Поводом стали слова, сказанные писателем в эфире радио "Эхо Москвы": "(Глава Чечни Рамзан) Кадыров, Пригожин, "вагнеровцы" — это все убийцы, находящиеся под патронажем того самого… Про которого это было сказано. Это его убийцы. Это личный друг, это его политическая элита. И это его личный друг — уголовник Пригожин".

[ + – ] Заявление компании "Конкорд"

В конце декабря 2021 года суд в Санкт-Петербурге взыскал по иску Пригожина с писателя 100 тысяч рублей (около 36,7 тысячи гривен) и 1 миллион рублей (около 367 тысяч гривен) с "Эхо Москвы".

Напомним, перед Новым годом российское Министерство юстиции расширило список "иностранных агентов" — в него, в частности, попали Шендерович и участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина.

Также Фокус писал о том, как в 2007 году дочь Шендеровича Валентина Чубарова была арестована за "нецензурное оскорбление суда".