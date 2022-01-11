"Вирішив перечекати зовні": письменник Віктор Шендерович покинув Росію

Покинути країну Шендерович вирішив, оскільки поліція має намір відкрити проти нього кримінальне провадження за статтею "наклеп". До силовиків звернулась компанія бізнесмена Євгена Пригожина.

Російський письменник Віктор Шендерович повідомив, що залишив РФ через загрозу кримінального переслідування за статтею про наклеп. Відповідний пост він опублікував у своєму Facebook у понеділок, 10 січня.

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За словами Шендеровича, російські правоохоронці мають намір відкрити щодо його кримінальне провадження за заявою бізнесмена Євгена Пригожина, який, за даними ЗМІ, є близьким соратником президента РФ Володимира Путіна. Письменник у своєму пості пояснив від'їзд тим, що за статтею 128.1 КК РФ, яку мають намір інкримінувати, йому загрожує обмеження волі на час слідства.

"Йдеться тепер тільки про те, чи йти мені на повідець домашнього арешту і чи сидіти в наморднику, на втіху всій цій братві — чи зачекати поганої колізії зовні від їхніх блатних понять. І я вирішив перечекати зовні", — написав публіцист.

Шендерович також поскаржився на те, що російська влада регулярно його переслідувала та загрожувала його життю. Публіцист додав, що має намір продовжувати з'являтися в ефірах російських радіостанцій та телеканалів.

[ + – ] Шендерович про від'їзд із Росії

[ + – ] Шендерович про від'їзд із Росії

Заяву письменника прокоментував речник президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, Шендерович намагається "втекти від розгляду в суді претензій у суді його опонентів".

Що за кримінальне провадження?

30 грудня компанія Пригожина "Конкорд" подала до поліції заяву з проханням про початок кримінального провадження щодо Шендеровича. Приводом стали слова, сказані письменником в ефірі радіо "Ехо Москви": "(Голова Чечні Рамзан) Кадиров, Пригожин, "вагнерівці" — це все вбивці, які перебувають під патронажем того самого... Про якого це було сказано. Це його вбивці. Це особистий друг, це його політична еліта. І це його особистий друг — карний злочинець Пригожин".

[ + – ] Заява компанії "Конкорд"

Наприкінці грудня 2021 року суд у Санкт-Петербурзі стягнув за позовом Пригожина з письменника 100 тисяч рублів (близько 36,7 тисяч гривень) та 1 мільйон рублів (близько 367 тисяч гривень) з "Ехо Москви".

Нагадаємо, перед Новим роком російське Міністерство юстиції розширило список "іноземних агентів" — до нього, зокрема, потрапили Шендерович та учасниці гурту Pussy Riot Надія Толоконникова та Вероніка Нікульшина.

Також Фокус писав про те, як у 2007 році доньку Шендеровича Валентину Чубарову було заарештовано за "нецензурну образу суду".