В Запорожской области солдат ВС РФ расстрелял в упор двух сослуживцев, — росСМИ (видео)

По данным журналистов, оккупант из Амурской области убил из стрелкового оружия товарищей по службе за то, что те якобы напали на него с ножом. Солдат добровольно признался в содеянном и попросил связаться с его родственниками.

Российского военного задержали по подозрению в убийстве двух сослуживцев. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает российское медиа Astra.

По данным росСМИ, российский военнослужащий Глеб Соломонов расстрелял в упор двух сослуживцев, мотивируя это тем, что они напали на него с ножом. При этом он сам сознался в содеянном.

Так, 11 мая в Сети появилось два видео. На первом показаны трупы двух военных. На втором видео Соломонов, которого называют "Соломоном", признается в том, что расстрелял двух солдат ВС РФ.

Российские журналисты выяснили, что 24-летний Глеб Соломонов родом из Амурской области. Факт его задержания военной полицией подтвердила его сестра Зульфия.

"Он был мобилизован в самом начале еще, не скрывался и сразу пошел. Мамы у него нет, давно уже, отец его жизнью не интересуется, ему вообще на него наплевать. Нам сообщили его сослуживцы, что он попросил позвонить своим родным, сказать, чтобы не волновались, что так произошло, так получилось", — рассказала сестра подозреваемого.

По ее словам, сейчас вопросом занимается военная полиция. Она утверждает, что не связывалась с братом после случившегося и не знает, почему так произошло.

"Это война. Там может всякое случиться. Тем более, он парень молодой. Мы не знаем, что там произошло точно и какой был конфликт", — рассказала сестра подозреваемого в убийстве.

Также она отметила, что ранее конфликтов у Глеба с сослуживцами не было, он ни на что не жаловался и "проблем с алкоголем не имел", хотя на видео боец, по всей видимости, пребывает в состоянии алкогольного опьянения.

Родные погибших с семьей подозреваемого не связывались. Зульфия сказала, что инцидент произошел во временно оккупированной части Запорожской области, однако российские журналисты не смогли подтвердить эту информацию.

Также росСМИ выяснили личность одного из убитых — им оказался Александр Конов, уроженец села Светиловка Белогорского района Амурской области. По словам односельчан, о его гибели стало известно еще две недели назад. Личность второго погибшего бойца ВС РФ пока не установили.

Напомним, 1 мая стало известно, что на оккупированную часть Запорожской области российские оккупанты завезли новое пополнение из числа "вагнеровцев". В Бердянск прибыло около 400 заключенных. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, личному составу комендантской роты, которая будет обеспечивать охрану этого контингента, отдан приказ стрелять на поражение при любых попытках к бегству или неповиновению

Ранее, 25 апреля, наемники из ЧВК "Поток", которая была создана российским Газпромом для охраны, пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на то, что их чуть не расстреляли наемники ЧВК "Вагнер". Как рассказали наемники ЧВК "Поток", им пришлось отступить с позиций под натиском ВСУ, однако "вагнеровцы" пригрозили им расстрелом и не пустили в безопасную зону.