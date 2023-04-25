Пожаловались Путину: наемников из ЧВК Газпрома чуть не расстреляли "вагнеровцы" (видео)

Как рассказали наемники ЧВК "Поток", им пришлось отступить с позиций под натиском ВСУ, однако "вагнеровцы" пригрозили им расстрелом и не выпустили в безопасную зону.

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Наемники из ЧВК "Поток", которая была создана российским Газпромом для охраны, пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на то, что их чуть не расстреляли "вагнеровцы". Об этом сообщила правозащитная российская организация "Гулагу.нет".

По словам наемников, их принудительно включили в ЧВК "Редут", а затем отправили на передовую в Украину на подмену подразделений "ЧВК Вагнер". Под натиском ВСУ им пришлось отступить, однако им начали угрожать расстрелом наемники "ЧВК "Вагнер".

В сети также распространилось видеообращение наемников ЧВК "Поток" к Путину. Оно было записано 20 апреля.

"В результате атаки ВСУ на позиции батальона "Поток" были потеряны две позиции. В связи с плохими обеспечением, боекомплектом, прикрытием минометным огнем, безответственным отношением к выполнению своим обязанностей руководства батальона "Поток". Командование ЧВК "Вагнер, узнав об этой ситуации, в агрессивной форме с угрозами расправы над личным составом блокировал отход с линии боевого соприкосновения и запретило ротацию", — сказал наемник.

Правозащитники также сообщили, что бойцов "Редут" и Газпрома обучают на базе 16 бригады спецназа МО РФ в Тамбовской области.

Наемники из ЧВК "Поток" пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на то, что их чуть не расстреляли "вагнеровцы"

Напомним, что 23 апреля глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что приказал своим подопечным больше не брать в плен бойцов украинских Сил обороны. Свое распоряжение он мотивировал тем, что перед этим украинские солдаты якобы расстреляли пленного раненого "вагнеровца".

Затем 25 апреля в ВСУ высказались о приказе Пригожина. По словам полковника Сергея Череватого, слова главы ЧВК "Вагнер" могут быть очередным элементом давления на украинцев и способом всех запугать.