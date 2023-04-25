Поскаржилися Путіну: найманців із ПВК Газпрому мало не розстріляли "вагнерівці" (відео)

Як розповіли найманці ПВК "Потік", їм довелося відступити з позицій під тиском ЗСУ, проте "вагнерівці" пригрозили їм розстрілом і не випустили у безпечну зону.

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Найманці з ПВК "Потік", створеної російським Газпромом для охорони, поскаржилися президенту РФ Володимиру Путіну на те, що їх мало не розстріляли "вагнерівці". Про це повідомила російська правозахисна організація "Гулагу.нет".

За словами найманців, їх примусово включили до ПВК "Редут", а потім відправили на передову в Україну на заміну підрозділів "ПВК Вагнер". Під натиском ЗСУ їм довелося відступити, проте їм почали загрожувати розстрілом найманці ПВК "Вагнер".

У мережі також поширилось відеозвернення найманців ПВК "Потік" до Путіна. Воно було записано 20 квітня.

"В результаті атаки ЗСУ на позиції батальйону "Потік" було втрачено дві позиції. У зв'язку з поганим забезпеченням, боєкомплектом, прикриттям мінометним вогнем, безвідповідальним ставленням до виконання своїх обов'язків керівництва батальйону "Потік". Командування ПВК "Вагнер, дізнавшись про цю ситуацію, в агресивній формі з погрозами розправи над особовим складом блокував відхід з лінії бойового зіткнення та заборонив ротацію", — сказав найманець.

Правозахисники також повідомили, що бійців "Редут" та Газпрому навчають на базі 16 бригади спецназу МО РФ у Тамбовській області.

Найманці з ПВК "Потік" поскаржилися президенту РФ Володимиру Путіну на те, що їх мало не розстріляли "вагнерівці"

Нагадаємо, що 23 квітня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що наказав своїм підопічним більше не брати в полон бійців українських сил оборони. Своє розпорядження він мотивував тим, що перед цим українські солдати розстріляли полоненого пораненого "вагнерівця".

Потім 25 квітня у ЗСУ висловилися про наказ Пригожина. За словами полковника Сергія Череватого, слова голови ПВК "Вагнер" можуть бути черговим елементом тиску на українців та способом усіх залякати.