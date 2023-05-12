"Борьба за наследство Путина": Шойгу и Пригожин угрожают режиму в РФ, — политолог (видео)

Эксперт Николай Давыдюк заявил, что президент России ошибочно считает себя в безопасности, наблюдая за спором между Евгением Пригожиным и Сергеем Шойгу. По его словам, оба чиновника готовы устранить лидера.

В РФ продолжаются политические войны, в частности конфликт между главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу. О конфликте 11 мая рассказал журналистам "24 канала" политолог Николай Давыдюк.

"Путин думает, что пока этот спор Пригожина и Шойгу продолжается, он в безопасности. Но я считаю, что нет. И один, и другой уже не прочь ликвидировать Путина. Вот как раз идет борьба, кто быстрее, кто лучше, кто ярче. Думаю, кто первым получит от украинцев уверенность, что мы поможем ему исчезнуть на просторах Запада или Африки, тот скорее это и организует", — заявил он.

По мнению политолога, глава Минобороны РФ мог бы объединить силы с лидером Китая. Политолог уверен, что Си Цзиньпин не симпатизирует Путину. Эксперт предположил, что Шойгу мог бы стать преемником Путина.

"Думаю, здесь уже пошла борьба за наследство Путина. И Си Цзиньпин как раз такой, как нотариус, будет расписывать это наследие России. Может даже неплохо распорядиться, кто получит большую часть. Для Шойгу Китай ближе, если посмотреть, где он родился и вырос. Его родина — больше Китай, чем Россия", — подчеркнул эксперт.

Давыдюк рассказал, что Шойгу как хитрый политик может подготовить тайные дипломатические переговоры, выгодные самому министру и КНР. Они, по словам политолога, могли бы привести к расколу страны-агрессорки.

"План будущего без России может быть непубличным и написанным российскими генералами с Китаем. Это и вызов для Запада, чтобы он был не прокитайским, а западным", — отметил он.

Эксперт сказал, что Украине следует предложить миру собственное видение будущего без России. Обсуждение этого вопроса, по мнению Давидюка, может стать одной из тем на предвыборных дебатах в США. Политолог уверен, что, скорее всего, участниками обсуждения будут Джо Байден и Дональд Трамп.

Комментарий Николая Давидюка (о Пригожине и Шойгу — с 7:15)

Напомним, 9 мая пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его заявление о нехватке боеприпасов из-за "деда". По словам главы вражеской ЧВК "Вагнер", Минобороны РФ накапливает снаряды вместо того, чтобы предоставлять бойцам.

Позже, 10 мая представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал споры между Евгением Пригожиным и Сергеем Шойгу. По его мнению, российские чиновники определяют, кто из них в будущем окажется виновным в поражении России.