В Польше подтвердили, что прозевали российскую ракету, которая упала под Быдгощем

Глава Минобороны страны высказал претензии в адрес военного командования, которое не проинформировало Центр правительственной безопасности и другие службы о приближении к Польше российской ракеты.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 11 мая официально подтвердил, что под Быдгощем 16 декабря 2022 года упала именно российская крылатая ракета, которая пролетела над территорией страны больше 400 км. По сути Варшава признала тот факт, что страна была атакована ракетой, принадлежащей Российской Федерации. Об этом сообщает польский информационный телеканал TVP Info.

Глава оборонного ведомства в связи с инцидентом высказал претензии в адрес военного командования страны, которое в данной ситуации не выполнили свои обязанности, даже после того, как украинская сторона предупредила о приближающемся к польскому пространству объекте, который мог быть ракетой. Блащак заявил, что не получил адекватной информации от оперативного командующего, но обмолвился, что любые персональные или дисциплинарные решения будут приниматься после консультации с президентом.

"Сразу же после получения сообщения о том, что объект, найденный в Замостье под Быдгощем, может быть российской крылатой ракетой, я распорядился начать проверку в оперативном командовании вооруженных сил", — сказал министр.

Вместе с тем Блащак отметил, что действия Центра воздушных операций были правильными, так как оперативные командиры проинформировали начальство и доложили о неопознанном объекте, появившемся в воздушном пространстве Польши. Однако ответственное лицо не сообщило об этом в Министерство обороны и не проинформировало Центр правительственной безопасности и другие службы, предусмотренные процедурами, подчеркнул Блащак

Напомним, польское СМИ 10 мая опубликовали информацию об экспертизе найденных под Быдгощем обломков ракеты. Предварительно экспертами было установлено, что обнаруженный объект оказался российской ракетой Х-55.

Между тем ранее сообщалось, что обломки ракеты оказались не через запуски из других государств. Собеседник радиостанции RMF FM рассказал, что ракета могла попасть в эту локацию, поскольку у ВВС Польши есть на вооружении самолеты МиГ-29, которые способны использовать советские ракеты.