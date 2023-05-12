Черноморский флот РФ усилят катерами "Каракурт": каждый несет 8 ракет "Калибр" (фото)

Малые ракетные катера впервые спустили на воду на судостроительном заводе "Залив" в Керчи летом 2021 года. Суда могут также оснащать противокорабельными ракетами "Оникс".

Российские оккупанты собираются пополнить Черноморский флот в этом году тремя малыми ракетными катерами (МРК) серии "Каракурт". Об этом сказал в интервью газете Минобороны России "Красная звезда" командующий флотом, вице-адмирал Виктор Соколов. Цитаты его высказываний опубликовало издание "Крыминформ".

Один такой катер несет 8 крылатых ракет "Калибр", добавил военный.

"В 2023 году планируется принять в состав флота три новейших МРК серии "Каракурт", вооруженных высокоточным ракетным оружием, а также новый патрульный корабль", – сказал Соколов.

В состав Черноморского флота войдут три новейших МРК "Каракурт"

МРК серии "Каракурт" для Черноморского флота впервые спустили на воду в Крыму на судостроительном заводе имени Бутомы ("Залив") в Керчи в июле 2021 года.

Вице-адмирал рассказал о высокой эффективности истребителей Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Такие самолеты, по его оценкам, входят в поколение 4+ и поражают воздушные, надводные и наземные цели, включая прикрытые средствами ПВО инфраструктурные объекты.

По словам Соколова, Су-30СМ показали максимальную эффективность с применением противокорабельных ракет Х-31.

"Из-за высокой скорости полета и маневренности снаряд преодолевает ПВО и поражает надводные цели на этапе развертывания из пунктов базирования", – указал командующий флотом.

"Каракурты" на службе Балтийского флота России

Балтийский флот армии РФ в июне 2021 года пополнили тремя МРК проекта 22800 "Каракурт". Корабли назвали "Одинцово", "Мытищи" и "Советск" и отдали первому гвардейскому дивизиону 36-й бригады.

"Каракурт" имеет водоизмещение 800 тонн, в их арсенале — крылатые ракеты "Калибр" и установка АК-176МА калибра 76,2мм. Катера могут оснащать противокорабельными ракетами "Оникс".

"Каракурт" имеет на вооружении зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-М"

Дальность плавания катера — до 2500 миль, автономность – 15 суток. Основное вооружение – одна пусковая установка универсального корабельного комплекса 3С14 РК для "Калибров", а для защиты с воздуха — ЗРК "Панцирь-М".

Также на катерах есть беспилотники "Орлан-10" с радиусом действия до 120 км. Благодаря разведдронам не включаются радиолокационные станции корабля и таким образом он становится менее заметным.

"Каракурты" — это суда класса "река-море", они способны выполнять боевые задачи в открытом море и во внутренних водных артериях. В 2015 году с этих катеров запускали "Калибры" с моря по объектам в Сирии, отмечают российские пропагандисты.

Главнокомандующий ВМФ России, адмирал Николай Евменов говорил, что Балтийский флот должен был получить шесть "Каракуртов", четыре — с ЗРК "Панцирь". Российские предприятия ВПК обещали построить 18 МРК "Каракурт" и поровну разделить их между Балтийским, Черноморским и Тихоокеанским флотами.

Напомним, что 24 апреля Минобороны РФ обвиняло Украину в атаке по Черноморскому флоту в Севастополе и грозила закрыть "зерновую сделку".

Завкафедрой ВМС Национального университета обороны Украины Степан Якимяк 16 апреля предупредил, что главной задачей Черноморского флота РФ во время контрнаступления ВСУ будет его эвакуация в Новороссийск и другие порты в Черном море.