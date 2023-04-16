Освобождение Крыма: военный рассказал, какая судьба ждет Черноморский флот РФ (видео)

По словам капитана I ранга Степана Якимяка, одна из главных задач российских кораблей на территории оккупированного полуострова — эвакуация военных сил и средств в случае освободительной операции ВСУ.

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Черноморский флот России покинет Крымский полуостров в случае проведения контрнаступления Сил обороны Украины. Об этом 15 апреля в эфире программы "Суспільне. Спротив" рассказал капитан I ранга, заведующий кафедрой ВМС Национального университета обороны Украины Степан Якимяк.

По словам эксперта, главная задача Черноморского флота — не поддержка обороняющихся сил, а эвакуация.

"Эвакуация самого себя: всего флота, кораблей, сил и средств. И самое главное — это попытка украсть нашу собственность из Крыма. Опыт показывает, что мы можем вспомнить Вторую мировую войну. Так это и происходило", — рассказал Якимяк.

По словам военного, российский флот перебазируется в Новороссийск и другие порты в Черном море. По его мнению, во время освободительной операции важно, чтобы ударные средства ВСУ могли достать российские корабли.

По словам заведующего кафедрой ВМС Национального университета обороны, в марте-апреле прошлого года Украина начала прогнозировать действия России на море.

"К сожалению, для противника его действия стереотипны, безынициативны… Опыт разгрома крейсера "Москва" и другие успешные операции показывают, что у нас сейчас есть стратегическая инициатива, интеллектуальная инициатива, и она никуда не делась", — отметил Якимяк.

Спикер также подчеркнул важность уничтожения крейсера "Москва". Это позволило нарушить планы противника на море и загнать его корабли обратно в Крым, пояснил он. Военнослужащий объяснил, что серьезное обсуждение российской десантной операции на украинском побережье возможно только в случае радикального изменения боевых действий на суше.

"Если у противника вдруг появятся силы для атаки с востока и юга. Если он сможет охватить южные области, например, через Николаев, тогда ему нужно будет высадить морской десант. Тогда он сам решит, действительно ли это возможно", — сказал Якимяк.

Однако, по его словам, имеющихся у России сил для высадки десанта недостаточно. Одновременно с этим ВСУ укрепляют оборону, что сильно снижает шансы высадки.

Могут ли украинские силы сейчас потопить российские корабли

По словам капитана I ранга Степана Якимяка, в настоящее время украинские силы не могут достать российские корабли: береговой ракетный комплекс "Нептун" не достигает центральной части Черного моря, пояснил военный.

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Однако истории с ударами морских беспилотников по российским объектам в Крыму показали, что такие операции могут быть проведены и уже планируются:

"Я уверен, что именно это и ожидается, если противник не сдастся и не начнет эвакуацию из Крыма", — подытожил Якимяк.

Напомним, по приказу главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Тихоокеанский флот 14 апреля в полном составе был поднят по тревоге. Фокус выяснил, какими морскими силами располагает Россия на Дальнем Востоке и может ли российский флот кого-то напугать в Тихом океане.

Ранее, 13 апреля, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что после потопления крейсера "Москва" в Черном море, ожидалось, что Россия в ответ ударит по Банковой улице в Киеве. По его словам, год назад многие эксперты боялись, что Россия решится даже на применение ядерного оружия после того, как Украина потопила флагман Черноморского флота.

Также напомним, 13 апреля в Киеве показали элемент ракеты, которая смогла потопить флагман Черноморского флота крейсер "Москва".