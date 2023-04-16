Звільнення Криму: військовий розповів, яка доля чекає на Чорноморський флот РФ (відео)

За словами капітана I рангу Степана Яким'яка, одне з головних завдань російських кораблів на території окупованого півострова — евакуація військових сил та коштів у разі визвольної операції ЗСУ.

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Чорноморський флот Росії залишить Кримський півострів у разі проведення контрнаступу Сил оборони України. Про це 15 квітня в ефірі програми "Суспільне. Спротив" розповів капітан І рангу, завідувач кафедри ВМС Національного університету оборони України Степан Яким'як.

За словами експерта, головне завдання Чорноморського флоту — не підтримка сил, що обороняються, а евакуація.

"Евакуація самого себе: всього флоту, кораблів, сил і засобів. І найголовніше — це спроба вкрасти нашу власність із Криму. Досвід показує, що ми можемо згадати Другу світову війну. Так це й відбувалося", — розповів Яким'як.

За словами військового, російський флот перебазується до Новоросійська та інших портів у Чорному морі. На його думку, під час визвольної операції важливо, щоб ударні засоби ЗСУ могли дістати російські кораблі.

За словами завідувача кафедри ВМС Національного університету оборони, у березні-квітні минулого року Україна почала прогнозувати дії Росії на морі.

"На жаль, для противника його дії стереотипні, безініціативні... Досвід розгрому крейсера "Москва" та інші успішні операції показують, що у нас зараз є стратегічна ініціатива, інтелектуальна ініціатива, і вона нікуди не поділася", — зазначив Яким'як.

Спікер також наголосив на важливості знищення крейсера "Москва". Це дозволило порушити плани супротивника на морі та загнати його кораблі назад до Криму, пояснив він. Військовослужбовець додав, що серйозне обговорення російської десантної операції на українському узбережжі можливе лише у разі радикальної зміни бойових дій на суші.

"Якщо у противника раптом з'являться сили для атаки зі сходу та півдня. Якщо він зможе охопити південні області, наприклад, через Миколаїв, тоді йому потрібно буде висадити морський десант. Тоді він сам вирішить, чи це дійсно можливо", — сказав Яким'як.

Однак, за його словами, наявних у Росії сил для висадки десанту недостатньо. Водночас ЗСУ зміцнюють оборону, що дуже знижує шанси висадки.

Чи можуть українські сили зараз потопити російські кораблі

За словами капітана I рангу Степана Яким'яка, наразі українські сили не можуть дістати російські кораблі: береговий ракетний комплекс "Нептун" не сягає центральної частини Чорного моря, пояснив військовий.

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Однак історії з ударами морських безпілотників по російських об'єктах у Криму показали, що такі операції можуть бути проведені і плануються.

"Я впевнений, що саме це й очікується, якщо противник не здасться і не розпочне евакуацію з Криму", — підсумував Яким'як.

Нагадаємо, за наказом глави Міноборони РФ Сергія Шойгу Тихоокеанський флот 14 квітня у повному складі був піднятий через тривогу. Фокус з'ясував, які морські сили має Росія на Далекому Сході та чи може російський флот когось налякати в Тихому океані.

Раніше, 13 квітня, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що після потоплення крейсера "Москва" у Чорному морі, очікувалося, що Росія у відповідь вдарить по Банковій вулиці у Києві. За його словами, рік тому багато експертів боялися, що Росія зважиться навіть на застосування ядерної зброї після того, як Україна потопила флагман Чорноморського флоту.

Також нагадаємо, 13 квітня у Києві показали елемент ракети, яка змогла потопити флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва".