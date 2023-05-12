Билецкий показал уникальные кадры штурма позиций российских военных под Бахмутом (видео)

Во время штурма рядом с защитниками прилетела вражеская граната, однако они продолжили штурм — впоследствии снаряд прилетел уже в российский блиндаж.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, несмотря на попытки атаки российскими захватчиками, продолжали штурм и попали гранатой в блиндаж окупантов. Кадры ожесточенного боя с врагом сегодня, 12 мая, опубликовал в соцсетях первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

"В один момент рядом падает вражеская граната, у нас легкий 300 (раненый — ред.). Но, несмотря на это, штурмовые действия не останавливаются. И следующая граната — от нас — четко попадает в блиндаж россиян", — рассказал Билецкий.

Военный отметил, что видео было снято камерой GoPro бойца 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр.

"Больше видео — впоследствии", — пообещал он.

Напомним, 10 мая организация "Эскадрон" поделилась видео, на котором украинский дрон-камикадзе наносит удар по российской бронированной машине "Тигр". Внедорожник ехал по полям, когда БПЛА врезался в его крышу и взорвался.

Позже, 12 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский обнародовал кадры успешной операции штурмовой группы в Бахмуте. Защитники зафиксировали движение противника и уничтожили его двумя ударами артиллерии.

Также 12 мая городской голова Мелитополя сообщил о громком взрыве в центре города. Российские медиа написали, что в мусорном баке якобы было спрятано самодельное взрывное устройство.