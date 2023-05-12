СБУ задержала двух агентов РФ в Краматорске, наводивших ракетные удары (фото)

Подозреваемые отслеживали места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ и Госпогранслужбы на Бахмутском направлении, а сведения передавали через мессенджер.

В Краматорске Донецкой области взяли с поличным двух вражеских информаторов, наводивших российские ракеты на локации украинских военных. Злоумышленниками оказались двое жителей города. Об этом 12 мая сообщила Служба безопасности Украины.

"Особое внимание они обращали на места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ и Госпогранслужбы на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими задачи кураторов.

По данным следствия, один из них собирал разведданные и передавал их своему сообщнику, который администрировал пророссийскую группу в Telegram и был "на связи" с оккупантом на восточном фронте.

Как рассказали в спецслужбе, развединформация была нужна россиянам для подготовки прицельных ракетных ударов по Краматорскому району.

В ходе обысков по месту проживания фигурантов обнаружены мобильные телефоны, которые использовались для связи с захватчиками через мессенджер.

Фото: СБУ

На основании собранных доказательств одному из задержанных сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Действия его сообщника – администратора пророссийского интернет-сообщества – квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время оба мужчины находятся под стражей.

Напомним, 11 мая СБУ сообщила, что в Полтавской области разоблачили дельцов, поставлявших в Россию спецоборудование для производства ЗРК С-300. К организации поставок причастен руководитель местного предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, который владеет бизнесом на территории России.

В этот же день спецслужба рассказала о задержании корректировщика, который помогал противнику планировать обстрелы. С его помощью российская ракета была направлена на один из многоэтажных домов Николаева.