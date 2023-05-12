"Наркоман в Киеве": Медведев пожелал Зеленскому "напиться яда" и умереть как Гитлер

По мнению российского политика, лидера Украины должна ожидать участь "трусливого самоубийства" из-за того, что тот якобы желал чиновникам из Кремля смерти.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в пятницу, 12 мая, пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому "сгинуть от своих рук". Об этом он написал в своем Telegram.

Российский политик утверждает, что президент Украины желает высокопоставленным лицам в Кремле смерти.

Медведев пожелал Зеленскому убить себя Фото: Telegram

"Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причем не от своих рук. Кто как умрет, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы", — написал Медведев.

По словам Медведева, Зеленского должна ожидать участь Гитлера, который убил себя, по словам политика, якобы применив яд.

"Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда", — отметил он.

К слову, по официальным данным известно, что Адольф Гитлер совершил самоубийство между 15:26 и 15:30 в понедельник, 30 апреля 1945 года, застрелившись из личного пистолета Walther PPK в своем фюрербункере в Берлине.

Ответ Медведева на слова Зеленского

11 мая, президент Украины Владимир Зеленский. в интервью ВВС, заявил, что руководители Кремля неи закончат жизненный путь своей смертью.

"Те, кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы побыстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат", – подчеркнул президент Украины.

3 апреля Владимир Зеленский посетил село Ягодное в Черниговской области. После того, как президент увидел камеры пыток, созданные российскими оккупантами, он заявил, что желает президенту России Владимиру Путину провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета.

Напомним, 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал Владимира Путина террористом, который считает, что ракетные удары по гражданским людям — это обычная "операция" и тем самым стремится заморозить войну.

Также напомним, что 12 мая лидер Украины провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, после которого заявил, что украинским защитникам удалось остановить врага и даже отбросить его обратно на некоторых направлениях.