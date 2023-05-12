"Был уютный город": фотографы показали, что осталось от Марьинки за месяцы боев

Марьинку защищают бойцы 79-й отдельной Десантно-штурмовой бригады. Вместе с журналистами военные показали, что осталось от городка.

Российские войска уже больше года пытаются штурмовать Марьинку, за месяцы боев населенный пункт фактически перестал существовать. Об этом сообщили фотографы Константин и Влада Либеровы в инстаграмме.

В сообщении фотографы показали, что осталось от Марьинки. Вместе с аэроразведчиками 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады они показали город. Сейчас десантники защищают окрестности Марьинки.

"То, что мы увидели — местами хуже документальных кадров разрушенных городов времен Второй Мировой, что нам приходилось видеть. Жестокие бои продолжаются здесь каждый день, каждый час. Бесконечные попытки оккупантов штурмовать и захватить то, чего уже больше не существует, что разрушено до строительного мусора. ", — написали фотографы.

От Марьинки почти ничего не осталось Фото: Константин и Влада Либеровы Марьинка Фото: Константин и Влада Либеровы Руины в Марьинке Фото: Константин и Влада Либеровы Фото: Константин и Влада Либеровы Фото: Константин и Влада Либеровы Фото: Константин и Влада Либеровы

Добавим, по данным Генштаба с утра 12 мая, российские кафиры сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки Силы обороны отразили 44 атаки. Самыми ожесточенными местами на фронте названы Бахмут и Марьинка.

Приблизительная карта контроля Марьинки

Напомним, 9 мая бойцы ВСУ рассказали, что российские войска пытаются штурмовать Марьинку по схеме: артиллерия-пехота-артиллерия.

29 апреля в Генштабе отрапортовали, что ВС РФ все чаще отказываются участвовать от боевых действий в Марьинке из-за огромных потерь.