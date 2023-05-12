Около 100 офицеров завершили третий набор "вышкола капитанов", – Генштаб (фото)

Учебный курс позволяет украинским офицерам получить навыки в планировании разных видов боя, а также делиться приобретенным опытом в боях.

В Украине уже в третий раз прошел курс для командиров Сил территориальной обороны для офицеров. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На днях завершился третий набор "Вишкол командиров" для офицеров территориальной обороны. Третий набор прошло около 100 офицеров. Военные от уровня командира роты до офицеров штабов батальонов Сил ТрО проходили обучение в течение 2 месяцев.

Командующий ТРО Игорь Танцура

Отмечается, что курс был разработан на основе натовских стандартов планирования выполнения боевых задач, а также с учетом приобретенного опыта во время полномасштабной войны. Инструкторы военной подготовки прошли подготовку в Соединенном Королевстве.

Инструкторы прошли обучение в Великобритании

Во время курса военных учат планировать бой, военный процесс принятия решений, а также делились боевым опытом и развивать лидерские качества. Сам курс состоит из блоков:

теория военного дела;

планирование наступательного и оборонительного боя;

планирование действий роты сил ТРО во время стабилизационных действий;

как действовать батальону в ходе операций по процедурам ведущих стран мира;

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