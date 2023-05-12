Погибшие и пропавшие: Россия потеряла на войне с Украиной более 200 тысяч солдат, — ВВС

Почти половина тех, чью смерть удалось точно подтвердить, по информации издания, погибли за последние пять месяцев с 1 декабря 2022 года. Более половины — это те, кто до вторжения не был связан с армией: заключенные и "добровольцы".

Безвозвратные потери России во время войны с Украиной могут превышать 200 тысяч человек. Об сегодня, 12 мая, пишет российская служба BBC, которая собирала информацию вместе с изданием "Медиазона" и группами волонтеров.

Журналисты установили имена 22 644 российских военных, пользуясь открытыми источниками. На основании данных Центра военно-морского анализа США, ВВС предполагает, что безвозвратные потери России (т.е. убитые, пропавшие без вести и искалеченные. – Ред.) могут составлять 200 тысяч человек. Эти данные не учитывают потери боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Почти половина тех, чью смерть удалось точно подтвердить (10230), погибли за последние пять месяцев с 1 декабря 2022 года. Более половины (5 522) приходится на добровольцев, мобилизованных и заключенных, то есть тех, кто до начала вторжения никак не был связан с армией.

Больше потерь за последние месяцы приходится на отряды, брошенные на штурм Соледара и Бахмута. Выжившие российские солдаты массово признаются, что их без подготовки и необходимого снаряжения бросали в лобовые атаки на украинские позиции.

Бывший глава "Роскосмоса", советник по технической части армии России Дмитрий Рогозин 11 мая заявил, что Кремлю необходима вторая волна мобилизации, так как украинская сторона сейчас в сильной позиции.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, чтобы призывать на военные сборы граждан, которые сейчас находятся в запасе. Речь о мужчинах от 18 до 60 лет и женщинах от 18 до 55 лет.

10 мая командир полка "Азов" Андрей Билецкий рассказал, что украинские военные из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ смогли разгромить подразделения 72-й бригады ВС РФ на Бахмутском направлении.