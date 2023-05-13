"Полностью совпадает": Залужный сравнил войну в Украине с Первой и Второй мировой (видео)

До 24 февраля, как отмечает главнокомандующий ВСУ, он считал, что боевые действия таких масштабов в 21 веке совершенно невозможны. Такого же мнения придерживались его западные коллеги.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел параллель между мировыми войнами и тем, что на сегодняшний день происходит в Украине. Чем эти события отличаются он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову 12 мая.

По его словам у каждого противостояния есть свой масштаб и она происходит на определенном участке фронта. Тот масштаб, с которым столкнулась Украина, соответствует и Первой мировой войне и Второй мировой воне.

"По состоянию на сегодня линия фронта для Вооруженных сил Украины 3750 километров. Это очень много. Количество боеприпасов, которые используются нами и используются противником полностью совпадает. По количеству сил, возможно, по состоянию на сегодня еще немного меньше", — говорит Валерий Залужный.

По этим признакам уже можно сравнить войны, которые проходили в прошлом веке и происходят сейчас. Отдельно командующий ВСУ отметил, что до 24 февраля был совершенно убежден, что война такого масштаба в 21 веке проходить не может, так как это совершенно невозможно. Такого же мнения придерживались и его западные коллеги.

В результате сопротивления ВСУ и борьбе наших воинов за будущее страны война достигла таких масштабов. Дмитрий Комаров добавил, что спустя год войны отношения всего мира к Украине кардинально изменилось. Все увидели, что украинцы могут бороться за то, что по праву принадлежит им и в случае любой агрессии продолжат это делать.

"Абсолютно точно. Любой разговор с ними начинается с того, что они говорят: "Мы преклоняемся перед мужеством и героизмом ваших солдат". Это то, с чего начинается разговор. Заканчивается каждый разговор с: "Слава Украине" и "Героям слава". Для них это открытие в каком-то смысле", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскрыл подробности подготовки к большой войне с РФ. По его словам, к концу февраля военное командование сделало все для того, чтобы минимизировать потери в случае российской агрессии.